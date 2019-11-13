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Руслан Нигматуллин: «Гильерме заслужил место первого номера сборной»

03:12
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Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поддержал нынешнего первого номера национальной команды Гильерме. В последнее время появились слухи о том, что Игорь Акинфеев может возобновить международную карьеру.

— Призываю не спекулировать на эту тему, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Гильерме отыграл весь отборочный цикл, провел его хорошо и заслужил место первого номера. Понятно, что этот статус нужно постоянно подтверждать, но зачем сейчас создавать такую шумиху? Акинфеев уже сказал свое слово, принял решение, и в национальной команде играют другие футболисты. Сейчас нет никаких претензий к вратарскому цеху, по крайней мере в играх за сборную. В том, что кто-то сомневается в профессиональных качествах Гильерме, ничего хорошего нет и не будет.

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https://iz.ru/942391/sevastian-terletckii/prosochitsia-naverkh-rf-gotovitsia-k-borbe-za-liderstvo-v-otbore-k-evro

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