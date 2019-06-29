"Рубин" подписал хавбека молодежной сборной Грузии

"Рубин" подписал трехлетний контракт с 18-летним грузинским полузащитником Зурико Давиташвили, информирует официальный сайт клуба. Он будет выступать под номером "11".

Ранее Давиташвили выступал за к"Динамо" (Тбилиси) и "Локомотив" (Тбилиси). В высшей лиге чемпионата Грузии в сезонах-2018 и 2019 годов сыграл за "Локомотив" 18 матчей, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи. Кроме того, он выступал за юношеские сборные Грузии и является игроком сборной Грузии U21.