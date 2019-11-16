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Роберто Мартинес: «Отдали России мяч во втором тайме, но в целом я доволен»

22:24
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес после победы над Россией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (4:1) сказал, что его команда провела образцовый первый тайм.

— Этот матч был испытанием для нас, — сказал тренер бельгийцев. — Мы знали, что игра будет тяжелой. России была нужна только победа. Поэтому в самом начале хозяева пошли в атаку, создали несколько моментов. Но мы хорошо с этим справились. Первый тайм провели отлично. Во втором отдали сопернику мяч, но я не хочу сегодня слишком критиковать свою команду. В целом доволен. (Дмитрий Зеленов)

Россия — Бельгия

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