Рифат Жемалетдинов: «Бельгию нужно в любом случае обыгрывать»

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. По его мнению, команда будет действовать раскрепощеннее, поскольку уже решила задачу выхода в финальную стадию турнира.

— Бельгию нужно в любом случае обыгрывать, — цитируют «Известия» Жемалетдинова. — Надо постараться сыграть с ними в свой футбол. Возможно, из-за того, что задача выхода на Евро уже решена, нам будет спокойнее. Но мы прекрасно понимаем, что это очень важная игра, которая поможет нам проверить свой уровень. Для нас это серьезный вызов.

Игра Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало — в 20.00 по московскому времени.