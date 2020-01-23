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РФС предупреждает о поддельных билетах на матч Россия — Сербия

13:59
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Twitter РФС сообщил, что билеты на товарищеский матч Россия — Сербия пока не продаются. Также указано, что не стоит доверять тем, кто уже продает билеты на эту игру в интернете.

— Внимание. Некоторые ресурсы продают билеты на контрольную игру Россия — Сербия. Это мошенники, — говорится в сообщении. — РФС предупреждает: информации о стадионе матча и партнерах по реализации билетов пока нет.

Матч Россия — Сербия состоится 6 июня. Место проведения игры пока не определено.

Дополнительная информация

https://twitter.com/rfsruofficial

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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