Twitter РФС сообщил, что билеты на товарищеский матч Россия — Сербия пока не продаются. Также указано, что не стоит доверять тем, кто уже продает билеты на эту игру в интернете.

Внимание. Некоторые ресурсы продают билеты на контрольную игру Россия — Сербия. Это мошенники



РФС предупреждает: информации о стадионе матча и партнёрах по реализации билетов пока нетhttps://t.co/XFMMuDSO7c pic.twitter.com/QvaA35Yxs1 — РФС (@rfsruofficial) January 23, 2020

— Внимание. Некоторые ресурсы продают билеты на контрольную игру Россия — Сербия. Это мошенники, — говорится в сообщении. — РФС предупреждает: информации о стадионе матча и партнерах по реализации билетов пока нет.

Матч Россия — Сербия состоится 6 июня. Место проведения игры пока не определено.