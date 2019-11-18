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Поражение России от Словении в Мариборе. Что об этом писал «СЭ»

13:00
18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Столкновение Александра Кержакова и Самира Хандановича, после которого форвард получил красную карточку. Фото Александр Федоров, "СЭ"
18 ноября 2009 года. Марибор. Словения — Россия — 1:0. Столкновение Александра Кержакова и Самира Хандановича, после которого форвард получил красную карточку. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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18 ноября 2009 года сборная России потерпела одну из самых болезненных неудач в своей истории.

В ответном стыковом матче отбора чемпионата мира-2010 команда Гуса Хиддинка проиграла Словении в гостях — 0:1 (после 2:1 на своем поле) — и не попала в финальный турнир в Южной Африке.

18&nbsp;ноября 2009 года. Марибор. Словения&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 1:0. Помощник Гуса Хиддинка тренер сборной России Игорь Корнеев утешает Динияра Билялетдинова.

Марибор встал в один ряд с ничьей с Украиной в 1999-м в отборе Евро-2000 и поражением от Бельгии на ЧМ-2002, а после повторялся — против Греции на Евро-2012, Алжира на ЧМ-2014, Уэльса на Евро-2016.

Номер «СЭ» о провале России в Словении — здесь. Материал о 10-летии Марибора — здесь.

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