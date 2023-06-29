Основная сборная России не примет участие в Играх Дружбы в 2024 году, пляжная — планирует

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, какая сборная России сможет выступить на Играх Дружбы-2024.

«Мы обсуждаем этот вопрос с коллегами. Футболу очень сложно участвовать в этом событии, потому что у всех сборных график формируется только в окна ФИФА. Игры Дружбы планируется провести немного в другие даты. Поэтому мы обговариваем включение в соревнования дисциплины по пляжному футболу. Они работают по другим правилам: у них более гибкий календарь и нет жестких окон. Так что основная и минифутбольная сборные не договорятся, а пляжная сможет договориться. Это будет и зрелищно, и хорошее начало. Можно много хороших сборных привезти», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

16 июня сообщалось, что первые летние «Всемирные игры дружбы» пройдут в Москве в сентябре 2024 года.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.