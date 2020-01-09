Сборная России и «Спартак» на своих официальных страницах в Twitter почтили память Игоря Нетто, которому сегодня, 9 января, исполнилось бы 90 лет. Знаменитый футболист умер 30 марта 1999 года в возрасте 69 лет.

В составе сборной СССР Нетто выиграл чемпионат Европы 1960 года и Олимпийские Игры 1956 года, а в составе «Спартака» он становился пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка СССР.

Игорь Нетто — это мастерство, преданность и честь. Сегодня его день. Вспоминаем главные достижения легенды ?? pic.twitter.com/7GC549zStf — Сборная России (@TeamRussia) January 9, 2020

9 января 1930 года родился Игорь Нетто — великий полузащитник, многолетний капитан и рекордсмен «Спартака».



Сегодняшний день мы посвятим памяти легендарного спартаковца.



О карьере Игоря Александровича читайте в нашем спецпроекте:



? https://t.co/gLzn09jW7z#Спартак #Нетто90 pic.twitter.com/NHqCf1Py6Q — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 9, 2020

Легендарный поступок Игоря Нетто на ЧМ-62. Что это было?