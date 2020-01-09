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«Мастерство, преданность и честь». Сборная России и «Спартак» — о Нетто

11:38
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Сборная России и «Спартак» на своих официальных страницах в Twitter почтили память Игоря Нетто, которому сегодня, 9 января, исполнилось бы 90 лет. Знаменитый футболист умер 30 марта 1999 года в возрасте 69 лет.

В составе сборной СССР Нетто выиграл чемпионат Европы 1960 года и Олимпийские Игры 1956 года, а в составе «Спартака» он становился пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка СССР.

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