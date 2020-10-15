Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о ничьей в матче сборной России против Венгрии (0:0) в Лиге Наций.

— Играют-то они хорошо, специалисты довольны игрой сборной России. Но, как ни странно, с венграми не сложилось. Это очень печально, — сказал Боярский. — Венгры здорово себя проявили, но ни у них, ни у нас нет никакой мысли. Игроки хороши индивидуально, а командная игра не складывается. Пока не нащупали друг друга. Шунин — великолепный вратарь, футболисты чудесные, но внутри команды, на мой взгляд, нет понимания, поэтому не сложилось. (Сергей Федоров)