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«Нет никакой мысли, внутри команды отсутствует понимание». Боярский — об игре сборной России

11:06
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Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о ничьей в матче сборной России против Венгрии (0:0) в Лиге Наций.

— Играют-то они хорошо, специалисты довольны игрой сборной России. Но, как ни странно, с венграми не сложилось. Это очень печально, — сказал Боярский. — Венгры здорово себя проявили, но ни у них, ни у нас нет никакой мысли. Игроки хороши индивидуально, а командная игра не складывается. Пока не нащупали друг друга. Шунин — великолепный вратарь, футболисты чудесные, но внутри команды, на мой взгляд, нет понимания, поэтому не сложилось. (Сергей Федоров)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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