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Молдавия — Россия: стартовые составы сборных на товарищеский матч

18:46
Георгий Джикия и Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия и Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы команд на товарищеский матч между сборными Молдавии и России.

Капитаном российской команды в этой игре будет Георгий Джикия. Игорь Дивеев проводит свой первый матч за сборную.

Молдавия: Намашко, Жардан, Еупряну, Армаш, Платика, Чеботару, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Рябчук, Николаеску.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов, Черышев.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Молдавия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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