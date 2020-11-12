Молдавия — Россия: стартовые составы сборных на товарищеский матч
18:46
Стали известны составы команд на товарищеский матч между сборными Молдавии и России.
Капитаном российской команды в этой игре будет Георгий Джикия. Игорь Дивеев проводит свой первый матч за сборную.
Молдавия: Намашко, Жардан, Еупряну, Армаш, Платика, Чеботару, Ионицэ, Рацэ, Каймаков, Рябчук, Николаеску.
Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Жирков, Кузяев, Фомин, Алексей Миранчук, Ионов, Чалов, Черышев.
Матч начнется в 20.00 по московскому времени.
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