Лунев назвал футбольное правило, которое хотел бы убрать: «Было бы по-божески к вратарям»

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» поделился мыслями, какое правило убрал бы в футболе.

«Честно говоря, вот эти правила с линией во время пенальти — это в пользу атакующих. Кто-то говорил, если была бы возможность сделать шаг вперед во время удара или допускалась бы легкая напрыжка, то это было бы более-менее нормально, по-божески к вратарям. Я говорю только за себя. Другие, может, отбивают, но я пока редко. Поэтому это, да, можно было бы поменять», — сказал Лунев «СЭ».

Лунев выступает за «Карабах» с августа 2023 года. За это время он провел за команду 26 матчей, включая 10 игр в Лиге Европы.