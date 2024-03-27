Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 00:45

Кудряшов считает, в российском футболе игрокам справиться со стрессом должны помогать психологи

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов, комментируя игру защитника национальной команды Сергея Волкова, заявил, что в РПЛ должны быть психологи.

«Сборная смотрелась целостно и все играли неплохо. Но по Волкову было видно, как он переживает о каждом моменте. Думаю, в его голове есть какой-то психологический момент.

Думаю, в нашем чемпионате должны быть психологи, которые будут помогать футболистам выходить из стрессовых ситуаций», — заявил Кудряшов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Он добавил, что некоторые игроки стестняются обращаться к специалистам. 

21-летний Волков дебютировал за основную сборную России в неофициальном матче против сборной Катара (1:1) в сентябре 2023 года.

 
Федор Кудряшов
Сборная России по футболу
Сергей Волков
2
1
Читайте также
Волейболист Тарас Хтей рассказал о ситуации в Белгороде
Медведев обвинил судей КХЛ в предвзятости по отношению к СКА
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
«Фенербахче» хочет сняться с чемпионата Турции и найти новую лигу. Почему турков не ждут в РПЛ после ужасной драки фанатов
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов заявил, что у футболистов сборной России был боевой настрой против команды Сербии
Новости
RSS RSS
Все новости