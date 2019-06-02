Комличенко тренируется в общей группе

Форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко принимает участие в тренировке сборной России без ограничений, несмотря на то, что прибыл в национальную команду рано утром, а накануне отыграл 90 минут за клуб.

– Долетел супер. Как атмосфера в сборной? Еще не понял, – сказал футболист журналистам.

В занятии принимают участие все 29 футболистов, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова. В понедельник сборная проведет контрольный матч с клубом ФНЛ "Чертаново".

Россияне готовятся к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород). (Александр Рогулев)

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