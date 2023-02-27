Кавазашвили оценил возможность натурализации Промеса

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил возможность натурализации нидерландского нападающего спартаковцев Квинси Промеса.

«Это был бы положительный эффект для «Спартака». Мне кажется, что исходит положительный эффект от того, что нас иностранцы не считают врагами, а считают друзьями. Такое поощрительно для иностранных футболистов. Подобное создает конкуренция с местными гражданами, ведь кто будет лучше, тот и будет играть за сборную России. Здесь нет ничего особенного! Наши мальчики будут равняться на того же Промеса или Клаудиньо», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

24 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.