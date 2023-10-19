Гунько поделился мыслями о возможном выступлении Дзюбы за сборную России

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько поделился мнением о том, пригодился бы нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сборной России.

Футболист не получал вызов в национальную команду ни в прошлом сезоне, ни в этом.

«Пригодился ли бы Дзюба сборной? Сейчас есть критерии отбора в команду, которым следует тренерский штаб. Мы слышали это неоднократно. И обсуждать это, абстрагируясь от критериев, смысла нет. Есть ситуация, требования и критерии, которые выработала национальная команда. И им следуют. Это же касается не только Дзюбы, но и других футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 12 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.