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Сегодня, 17:58

Глушаков назвал печальным решение УЕФА отменить допуск сборных России до 17 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Денис Глушаков заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить допуск сборных команд России среди игроков не старше 17 лет является печальным.

«Очень печально, что это случилось. Не только дети, но и взрослые хотят играть на международных турнирах, так как это дает развитие всем игрокам, без соревнований сложно развиваться. Уверен, что придут времена, и все наши спортсмены будут участвовать в международных соревнованиях», — приводит слова Глушакова ТАСС.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.

Источник: https://tass.ru/sport/18962705
Денис Глушаков
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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