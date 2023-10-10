Булыкин выразил сожаление из-за отмены решения УЕФА о допуске сборных России

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на отмену решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске юношеских сборных России к международным турнирам.

«Очень жаль, что не получился вариант с данным послаблением для наших юношей, но, как мы видели сами, у этого решения было много противников среди международных федераций. Как мы видим, несмотря на разговоры о том, что спорт вне политики, это далеко не так. Политическое давление присутствует и здесь, заставляя или даже шантажируя идти всех на поводу», — приводит слова Булыкина RT.

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян. 10 октября УЕФА отменил свое решение о допуске.