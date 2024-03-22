Глебов высказался об удалении Гайича в товарищеском матче сборных России и Сербии

Полузащитник сборной России Данил Глебов оценил эпизод с удалением защитника национальной команды Сербии Милана Гайича в товарищеском матче.

В прошедшей встрече Россия обыграла своего соперника со счетом 4:0.

«Видел, что арбитр поставил сначала пенальти, достал красную. А потом, видимо, подсказали, и он начал слушать помощь ВАР. Не знаю... Игра товарищеская, может, и не надо было удалять. Но у судьи была подсказка ВАР, и он работал по правилам», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

На 21-й минуте матча главный арбитр Арда Кардешлер после проверки ВАР удалил Милана Гайича, совершившего фол против Даниила Хлусевича в штрафной площади, и назначил 11-метровый удар. Пенальти реализовал Антон Миранчук.

25 марта сборная России сыграет товарищеский матч с Парагваем. Игра пройдет в Москве на «ВТБ Арене».