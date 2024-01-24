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Гаджиев считает, что у сборной России примерно один уровень с Узбекистаном

Виктория Кравченко
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев после выхода сборной Узбекистана в плей-офф Кубка Азии рассказал о том, до какой стадии турнира теоретически могла бы дойти национальная команда России.

— Думаю, что у нас примерно одинаковый уровень с Узбекистаном. У них выросло очень много талантливых ребят, они успешно играют на азиатских турнирах, даже в молодёжных чемпионатах мира. Хорошие ребята у них выросли.

— В РПЛ из сборной Узбекистана играет один Файзуллаев. Он один на уровне нашего чемпионата? Или другие талантливые ребята просто еще не доехали?

— Это живой процесс. Всё сразу не бывает, наверняка, будут появляться и другие ребята. У нас нормальные отношения, и ребята знают язык, что немаловажно. У нас же ещё Урунов был тоже очень талантливый парень, который примерно так же непрофессионален, как и многие наши футболисты, — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Сборные Узбекистана и Австралии сыграли вничью (1:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка Азии и продолжат борьбу на стадии 1/8 финала турнира.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-dumayu-u-sbornoi-rossii-primerno-odin-uroven-s-uzbekistanom-327269/
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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