«Если бы все вернуть назад, я бы отказался». Романцев разочарован работой в сборной

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев выразил разочарование от своей работы в национальной команде. Специалист работал в сборной с 1994 по 1996-й и с 1999 по 2002 год. Под его руководством Россия вышла на Евро-1996 и ЧМ-2002, но в обоих случаях не вышла в плей-офф.

— Да, от сборной есть разочарование, что мог бы сделать больше, — сказал Романцев в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский». — Да и коллектив мне собрать не совсем удалось. Да, работа в сборной — не сплошное, на разочарование. Если бы сейчас все вернуть назад, я бы отказался. Если знать, что с таким я столкнусь.

— А что там случилось? После подписантов («Письма 14») вроде все наладилось, и вы их назад взяли.

— Не буду говорить, пусть это останется на совести тех людей, которые еще бучу затеяли, уже после 1994-го.

Наверное, гол (Шевченко в матче Россия — Украина) сломал меня психологически. Долго не мог прийти в себя. Но это футбол, надо воспринимать философски. Я в команде искал спасение, все же работа на поле доставляла удовольствие. Я закрываться не хотел, выходил на тренировку. Может, закрылся бы, если бы считал, что один в этом виноват. Нет, все виноваты, если команда проигрывает.