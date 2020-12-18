Дзюба не голосовал за Роналду и Месси при выборе игрока года

ФИФА опубликовала полные итоги голосования за лучшего игрока 2020 года. В нем приняли участие журналисты, а также капитаны и главные тренеры всех сборных, входящих в ФИФА.

Капитан сборной России Артем Дзюба при выборе лучшего игрока на первое место поставил Роберта Левандовски из «Баварии». Польский форвард в итоге одержал уверенную победу, обойдя всех конкурентов в голосованиях тренеров, игроков, прессы и фанатов.

На второе место Дзюба поставил Кевина де Брейне из «Манчестер Сити», а на третье — Кильяна Мбаппе из «ПСЖ».

По итогам голосования Де Брейне стал пятым, а Мбаппе седьмым. В тройку вошли Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лионель Месси из «Барселоны».

При выборе тренера года Дзюба на первое место поставил Ханса-Дитера Флика из «Баварии», на второе — Юргена Клоппа из «Ливерпуля», на третье — Зинедина Зидана из «Реала». Победу второй год подряд праздновал Клопп.

Вратарем года Дзюба назвал Мануэля Нойера («Бавария»), который в результате и займет первое место. В тройку также он поставил Алиссона («Ливерпуль») и Марка-Андре тер Штегена («Барселона»).