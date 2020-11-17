Защитник сборной России Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Сербии оценил новичков команды. По его словам, все выкладываются.

— В коллективе новые игроки чувствуют себя достаточно неплохо, — отметил Джикия. — У них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, я вспоминаю себя, когда попал в сборную, долго время не играл. Потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать.

Думаю, с ними будет все то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид: почему я не играю и все такое. Все тренируются, все выкладываются. Дело времени, что каждый выйдет и покажет, на что способен. (Севастиан Терлецкий)