Динияр Билялетдинов: «За сборную должны играть россияне. При всем уважении к Гильерме и Фернандесу»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, не стоит ли попросить Игоря Акинфеева вернуться в сборную перед чемпионатом Европы-2020.

— У нас тренер сборной — бывший вратарь, — цитирует Билялетдинова «Советский спорт». — Ему виднее. При этом Гильерме смотрится очень хорошо. И далеко не факт, что он проиграл бы конкуренцию Акинфееву, если бы тот продолжил карьеру в сборной.

— Получается, натурализация Гильерме себя оправдала?

— Оправдала. Хотя я все равно не сторонник этого дела. Все-таки за сборную России должны играть россияне. При всем уважении к Гильерме и Мариу Фернандесу, которые, безусловно, принесли огромную пользу.

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