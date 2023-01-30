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Сегодня, 23:15

Черышев не уверен, что в переходе РФС в АФК есть толк

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, как относится к предложению о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я не уверен, что в этом есть толк. Азия входит в ФИФА, поэтому в итоге можно пройти квалификацию, а на турнире так и не сыграть. А возможность играть в Европе может быть уже потеряна. Я бы, наверное, подождал развития событий. Не торопился бы и не дергался, а тщательно все изучил, проработал вопрос. Но вроде бы РФС так и поступает», — приводит слова Черышева Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-cheryshev-o-perekhode-rfs-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-ya-ne-uveren-chto-v-etom-yest-tolk
Денис Черышев
Футбол
РФС
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