Черышев не уверен, что в переходе РФС в АФК есть толк

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал, как относится к предложению о переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я не уверен, что в этом есть толк. Азия входит в ФИФА, поэтому в итоге можно пройти квалификацию, а на турнире так и не сыграть. А возможность играть в Европе может быть уже потеряна. Я бы, наверное, подождал развития событий. Не торопился бы и не дергался, а тщательно все изучил, проработал вопрос. Но вроде бы РФС так и поступает», — приводит слова Черышева Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.