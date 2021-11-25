Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение тренера сборной Украины Александра Петракова не вызывать игроков из РПЛ в национальную команду.

«Политику в спорт не надо вмешивать. Не только в футболе, а везде. В спорте надо жить без политики, тогда все будет значительно интереснее. Ракицкий хорошо играет — вопросов нет, Ордец играет вообще блестяще. Не зря «Динамо» подписало с ним контракт еще на два года. Тут же политику никто не включал, в «Зените» по поводу Ракицкого тоже проблему никто не делает, все болельщики его принимают нормально. Андрей Шевченко, наверное, сделал акцент на молодых ребятах, они тоже хорошие. Там есть центральный защитник из «Динамо» Киев Миколенко, он талантлив. Может быть, в некоторых моментах он уступает и Ракицкому, и Ордецу, но ребята там молоды, у них все еще впереди», — сказал Семин по ходу творческого семинара на XI фестивале-конкурсе «Энергия побед».