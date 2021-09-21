Черчесов рассказал о хороших рабочих отношениях с Капелло

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Вы человек общительный. Когда в последний раз общались с Капелло? Капелло подытожил выступление наших клубов на прошедшей неделе. Для него нет сложности в вопросе, почему наши так плохо играют. По его мнению, наши футболисты не способны играть на том уровне интенсивности, как играют в Европе. Вот вы пять лет в штабе сборной России постоянно это слово говорили: интенсивность, контрольные матчи и спринты. В чем дело, почему мы не можем играть с нормальной интенсивностью?

— Спасибо за вопрос про Фабио, потому что во время его работы в России у нас сложились отличные отношения. Это были времена, когда еще не было Новогорска, где сборная могла тренироваться. И тогда жили в одном отеле, другом, еще где-то, и команде негде было тренироваться. Когда я работал в «Динамо», они (Капелло со сборной. — Прим. «СЭ») очень часто у нас тренировались, он просил у меня дать поле, мы, естественно, ему предоставляли. Поэтому очень часто общались, сложились хорошие рабочие отношения. Другое дело, что он говорит про интенсивность. Футбол современный развивается, я как главный тренер сборной начал про это говорить, обращать внимание, потому что как тренер сборной ты должен обращать внимание на какие-то другие поводы, другие вещи говорить. До этого мы работали в клубах и обращали внимание на другие вещи, вот как вы говорите, интенсивность, спринты — это часть футбола. Там еще много компонентов, но современный футбол подразумевает, что ты должен выдерживать тот уровень футбола, который соперник тебе предоставляет. Поэтому Фабио абсолютно прав. Пять лет на уровне мы с этим встречались на уровне топ-сборных.

— Про сборную России Капелло, когда ее тренировал, говорил, что впервые тренирует команду, где нет ни одного игрока европейского класса, он говорил о качестве. Сейчас он заговорил об интенсивности. В тот момент, когда он тренер — сборной, а вы — «Динамо», вопросы про интенсивность задавали на уровне клубов? Или вы увидели медицинские данные и поняли, что мы движемся не туда?

— Во-первых, есть данные те, которые я получал, когда мы играли, и, естественно, у меня были данные, которые я получал из своего «Динамо». И вопросы с Фабио по футболистам, которых мы ему даем, не возникали. И Денисов играл, и Кокорин играл, и Ионов вызывался. Поэтому у нас в этом плане никаких вопросов ко мне не возникало. Этот вопрос не стоял на повестке дня, не знаю, задавал ли он его другим тренерам.

Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. 8 июля 2021 года пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го.