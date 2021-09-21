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Дзюба — в топ-3 рейтинга сборной России в FIFA 22

10:46
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Сборная России в своем Twitter опубликовала рейтинги игроков национальной команды из симулятора футбола FIFA 2022.

Валерий Карпин.Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду

Самый высокий рейтинг имеют полузащитник Александр Головин (79), а также хавбеки Алексей Миранчук и Роман Зобнин, форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев (все — по 78).

Антон Заболотный (70) и Максим Мухин (68) имеют самые низкие рейтинги.

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Роман Шишов все материалы автора

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