Дзюба — в топ-3 рейтинга сборной России в FIFA 22
10:46
Сборная России в своем Twitter опубликовала рейтинги игроков национальной команды из симулятора футбола FIFA 2022.
Самый высокий рейтинг имеют полузащитник Александр Головин (79), а также хавбеки Алексей Миранчук и Роман Зобнин, форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев (все — по 78).
Антон Заболотный (70) и Максим Мухин (68) имеют самые низкие рейтинги.
Рейтинги наших парней в #FIFA22— Сборная России (@TeamRussia) September 21, 2021
Как вам статы? pic.twitter.com/RckaVvV9D9
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