Сборная России в своем Twitter опубликовала рейтинги игроков национальной команды из симулятора футбола FIFA 2022.

Самый высокий рейтинг имеют полузащитник Александр Головин (79), а также хавбеки Алексей Миранчук и Роман Зобнин, форвард Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев (все — по 78).

Антон Заболотный (70) и Максим Мухин (68) имеют самые низкие рейтинги.