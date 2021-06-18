Быстров рассказал о реакции Хиддинка после нарушения режима на дискотеке в сборной

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров вспомнил случай нарушения режима в национальной команде под руководством Гуса Хиддинка.

«Спалили как-то нас на дискотеке. Думали, что будет жесть, кого-то выгонят, а Хиддинк потом сказал нам: «Быстрый, надо ближе к девочке подойти в танцах, вот так» и показал. Все посмеялись и все поняли, на этом все закончилось», — сказал Быстров в эфире matchtv.ru.

Вместе с Гусом Хиддинком Быстров и сборная России дошли до 1/2 финала на Евро-2008, тогда команда уступила Испании со счетом 0:3. Россияне завоевали бронзовые медали чемпионата Европы.

В общей сложности Быстров провел за национальную команду более 40 матчей и забил четыре гола.