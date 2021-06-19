Петржела считает, что у сборной России не возникнет особых проблем с Данией

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился с «СЭ» ожиданиями от последнего матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и России.

«Дания против Бельгии показала себя очень здорово. Сборная Дании — это очень хорошая команда, но я все равно думаю, что Россия победит. Очевидно, что датчане имели огромную мотивацию против бельгийцев. Но в матче с Россией мы увидим ровную игру. Россия в первой игре допустила большие ошибки в обороне, вратарь ничего из себя не представлял. Все закончилось так, как закончилось. Я бы не сказал, что Бельгия на поле была лучше. Во втором матче с финнами Россия спокойно победила по игре. Я думаю, с Данией особых проблем тоже не возникнет», — сказал Петржела «СЭ».

Петржела также считает, что сборная России в стадии плей-офф может далеко зайти.

«Мне кажется, что сборная России может очень далеко зайти на этом Евро. После победы над датчанами им станет легче играть. Будем надеяться», — добавил Петржела.

Сборная России на данный момент с тремя очками занимает второе место в группе. Ближайший матч команда проведет в Копенгагене 21 июня против Дании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.