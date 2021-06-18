Александр Жулин: «Головин неплохо бы смотрелся в фигурном катании»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кто, по его мнению, мог бы проявить себя на льду среди игроков сборной России по футболу.

«Сложный вопрос. Дзюба мог бы быть хорошим парником, и то он слишком высокий. Думаю, Головин бы неплохо смотрелся на льду. Фигурное катание же как плавание: как тебя бросили в воду, так ты и плывешь. Так и здесь, сразу все понятно.



Что касается бывших игроков, то на коньках хорошо стоял Александр Мостовой, хоть и постоянно падал через зубец. Дмитрий Сычев, Роман Широков. Все, кто неплохо играет в хоккей, могли бы попробовать себя в шоу, подобном «Ледниковому периоду». С актерским мастерством, возможно, есть проблемы, но это дело наживное», — цитирует Жулина RT.

21 июня состоится матч 3-го тура Евро-2020 Россия — Дания. Начало — в 22.00 (мск).