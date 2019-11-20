Аршавин рассказал, кого видит основным вратарем сборной России на Евро-2020

Тренер детской академии «Зенита», бывший игрок сине-бело-голубых и телеэксперт Андрей Аршавин рассматривает голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в качестве основного вратаря сборной России на чемпионате Европы-2020.

— Я бы в качестве основного вратаря рассмотрел Матвея Сафонова, вторым — Гильерме, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ». — Кто будет третьим — все равно. Но если поедет все-таки Акинфеев, то первым в любом случае будет он.

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