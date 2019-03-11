Ари - о сборной России: "Надеюсь, в ближайшем туре я смогу показать, что достоин еще одного шанса в составе национальной команды"

Нападающий "Краснодара" Ари выразил свои ожидания относительно состава сборной России на первые матчи отборочного турнира Евро-2020. Тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым объявит список игроков в понедельник, 11 марта.

– В ближайшее время главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявит состав на мартовский сбор национальной команды. Какие у вас ожидания относительно этого?

– Все знают, что тренер набирает в команду тех, кто находится в наилучшей физической форме и хорошо выглядит на поле прямо сейчас. Надеюсь, в ближайшем туре я смогу показать, что достоин еще одного шанса в составе сборной, - приводят "Известия" слова Ари.

– Как ваше здоровье? Вы начале матч на скамейке запасных, еще не готовы играть все 90 минут?

– Я не вышел в стартовом составе, так чувствовал, что не полностью готов. Но, думаю, что уже в следующей игре чемпионата России смогу играть с первых минут. Надеюсь, смогу быть более полезным для своей команды.

Завтра Черчесов назовет состав России на первые матчи отборочного турнира Евро-2020