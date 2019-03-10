Завтра Черчесов назовет состав России на первые матчи отборочного турнира Евро-2020

Уже в понедельник, 11 марта, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав футболистов, вызванных на матчи с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/OwePiSU3rl