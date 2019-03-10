Завтра Черчесов назовет состав России на первые матчи отборочного турнира Евро-2020

Завтра, 11 марта, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020, информирует пресс-служба национальной команды.
Россия 21 марта сыграет с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.
Уже в понедельник, 11 марта, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав футболистов, вызванных на матчи с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).#СборнаяРоссии #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/OwePiSU3rl– Сборная России (@TeamRussia) 10 марта 2019 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/
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