18:07 | Футбол — Сборная России

Завтра Черчесов назовет состав России на первые матчи отборочного турнира Евро-2020

0
Обсудить

Завтра, 11 марта, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявит состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020, информирует пресс-служба национальной команды.

Россия 21 марта сыграет с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ