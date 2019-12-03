Александр Кержаков: «Дзюба умеет забивать, а Черчесов научит сборную не пропускать»

Бывший нападающий сборной России, а теперь старший тренер юношеской сборной Александр Кержаков на встрече с детьми в волонтерском центре заявил, что тренерский штаб национальной команды учтет все недочеты отбора чемпионата Европы-2020 перед финальным турниром. Соперники России по группе В — Бельгия, Дания и Финляндия.

— Почти все соперники нам по силам, — считает Кержаков. — У нас хороший тренерский штаб, который учтет все недочеты, допущенные в матчах против бельгийцев в квалификации. А все остальные нам по силам. Станислав Черчесов не хуже меня разбирается в том, как забивать голы. У него есть Артем Дзюба, которого не нужно учить. Дзюба умеет забивать, а главный тренер научит сборную не пропускать. (Дмитрий Зимин)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира