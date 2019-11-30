Александр Дюков: «Было бы предпочтительнее начинать Евро не с Бельгией»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. Сборная России узнала своего последнего соперника по группе B. Им стала Финляндия. Встреча состоится в Санкт-Петербурге 17 июня. Также россияне сыграют с Бельгией (13 июня) и Данией (22 июня).

— Сложно сказать, сейчас не стал бы загадывать. Очень много будет зависеть от того, как та или иная команда будет готова непосредственно к этому турниру, — сказал Дюков. — Если говорить о сборной Финляндии, то они достаточно уверенно провели отборочный турнир. Понятно, что у них дебют, но в принципе эту команду, как и сборную Дании, отличает хорошая организация игры и есть достаточное число опытных футболистов, которые играют в сильных европейских чемпионатах.

— Это, наверное, хорошо для Петербурга — приедет очень много финских туристов?

— Безусловно, но с другой стороны я не сомневаюсь: если бы это была сборная Уэльса, то стадион был бы полон. УЕФА вообще не видит никаких проблем с реализацией билетов. Количество заявок на матчи в Санкт-Петербурге значительно превышает количество мест, к сожалению.

— Как вам календарь?

— Только что успели обсудить календарь с главным тренером (Станиславом Черчесовым). Конечно, было бы предпочтительнее начинать этот турнир не матчем с командой Бельгии. Но тем не менее, плюс для нас — две игры подряд проведем в Петербурге, не надо будет менять место дислокации. В этом есть безусловный плюс. (Дмитрий Зеленов)