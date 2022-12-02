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2 декабря, 14:45

У «Спартака» после драки в Питере большие проблемы в атаке. Что придумает Абаскаль?

Максим Никитин
Корреспондент
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Форвард «Спартака» Шамар Николсон дисквалифицирован на шесть матчей за драку.
Фото Сергей Волгин
Хорошо, что дисквалификации только в Кубке.

После решения КДК, который на шесть матчей оставил «Спартак» в Кубке России без Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова, а «Зенит» без Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао, возникает логичный вопрос, кем команды вообще пойдут выигрывать трофей.

Да, у «Зенита» в этом смысле задачка попроще, поскольку в соперниках — команды, занявшие третьи места в группах пути РПЛ и представители низших дивизионов. Поэтому очевидно, что потерю Барриоса можно легко закрыть перемещением в опорную зону Дугласа Сантоса, Малкома — Мостовым/Бакаевым/Мантуаном, Родригао — Чистяковым, Алипом или Адамовым. Как кажется, «Зенит» даже в таком составе легчайше заберет финал Пути регионов.

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев

У «Спартака» немного сложнее. С потерей Николсона и Соболева команда лишилась серьезной части атакующего потенциала. Сейчас во время чемпионата мира в Катаре особенно хорошо прослеживается тенденция, когда сборные, не обладающие сильными нападающими, не создают разницу в важных матчах — просто некем забивать голы.

Поэтому Абаскалю в этом смысле максимально грустно, хотя было бы еще хуже, случись такая история в чемпионате. Напомню, что дисквалификации распространяются только на Кубок. В РПЛ она не работает.

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

Но у «Спартака» все-таки есть скрытые резервы без трансферов. Они связаны с возвращением Виктора Мозеса и Бальде Кейта. Плюс это дополнительная возможность для Павла Мелешина, который многих впечатлил умением находить моменты внутри штрафной площадки соперника.

Да, без большого нападающего атака точно обеднеет, но и в таком формате красно-белые могут устроить серьезные проблемы любому попавшемуся сопернику. Тем более что лучший бомбардир команды Квинси Промес избежал дисквалификации по итогам боксерской потасовки на «Газпром Арене».

Драка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Зенит» — «Спартак». КДК дисквалифицировал страсть

При этом Абаскаль и все мы должны понимать риски: Кейта давно не показывал серьезный уровень футбола. Да, в «Кальяри» были страшные проблемы системного характера, а в «Сампдории» до этого он вроде бы играл сносно, но только сносно. Впрочем, иначе бы сенегалец никогда не попал в Россию 27-летним. Я просто напомню, что еще несколько лет назад «Монако» отвалил за Кейта 30 миллионов. И эта тридцатка казалась разумным вложением. А потом уже только казалась.

И вот каким он будет весной на российском уровне, сказать сложно, но вокруг клуба говорят, что парень старательный, в России хочет задержаться и тренируется с усердием приемного отца Буратино.

Мозес же вообще восстанавливается от травмы ахиллового сухожилия. Жуткая штука, но Виктор физически тоже в порядке. В его уровне сомневаться сложно, было бы здоровье. Все ли будет нормально? Нигерийцу уже за 30. Я вот, например, после этой отсечки ни с того ни с сего захворал с невралгией. Мозес, надеюсь, справится без этого, но вероятность других болячек растет.

«Спартак» в смысле атакующего потенциала в Кубке России — под серьезной угрозой. И Гильермо Абаскаль в такой ситуации точно не может быть спокоен.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; устроили массовую драку. «Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»

Одна радость: с Селиховым все просто. Вратарь «Спартака» в этом турнире — Александр Максименко, который вообще никаких сомнений не вызывает, но вдруг травма? Равнозначную замену в этих условиях найти невозможно.

Поэтому определенность в этом смысле есть только одна: «Спартак» в весеннем Кубке будет очень непредсказуемым. Правда, испанский тренер красно-белых уже сто раз доказывал, что может побеждать даже без важных игроков, вылетающих в напряженные моменты (Мозес, Мартинс). Кстати, люксембуржец в академии «Лиона» играл левого нападающего. Вариант странный, но тоже вариант. Пожарный, правда.

Короче говоря, весна будет интересной, как ни крути. Жаль, что ждать ее целых три месяца.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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