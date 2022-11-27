Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев

Реплика Леонида Волотко о самом взрывоопасном матче сезона.

«Москалев не удалил Барриоса — и понеслось. По очкам в ММА мы победили, но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах, но и шанс для молодых. А так, на фоне чемпионата мира, конечно, не очень», — Леонид Федун идеально описал ход кубковой встречи «Зенита» со «Спартаком». Причем для этого экс-патрону красно-белых хватило всего четырех предложений.

Если бы не драка, повода для интервью не было бы совсем. Хотя к стычке все шло с самого начала.

Когда Родригао с первых же минут перешел на мелкие фолы, это логично вписывалось в противостояние с повышенным напряжением: вывести соперника из себя, заставить отойти от игрового плана и действовать на эмоциях. Классическая история для любого дерби. Ничего необычного.

Глядя на Соболева, который моментально завелся, начал включаться в каждое единоборство и разговаривать даже со скамейкой хозяев, казалось, провокация удалась. В этом сезоне у страйкера «Спартака» уже восемь предупреждений — а теперь и одна красная, полученная со скамейки. Даже удивительно, что в Питере форвард сдержался и уходил на замену без желтой.

Возможно, потому что москвичи быстро активировали тот же принцип. Можно сколько угодно говорить, что Родригао не прав, но то, что Пруцев и Хлусевич получили карточки лишь в середине второго тайма, доказывает: Москалев упустил матч в самом начале.

Тот же Клаудиньо не просто так загибал пальцы перед Москалевым: «Один, два три, четыре». Если вы играли во дворе или в любительской лиге, то знаете: жутко раздражает, когда судья не дает карточки за умышленные фолы, и жутко бесит, если вообще их не замечает. Против принципиального соперника, когда решается задача в Кубке, такие вещи воспринимаются в разы эмоциональнее. В конце концов, именно это создало «Зениту» дополнительные проблемы.

Гильермо Абаскаль еще до назначения в «Спартак» говорил, что его идеальная тактическая модель — так называемая команда-хамелеон, способная меняться в зависимости от соперника и задач.

Испанец шокировал уже в тот момент, когда сыграл смело и без оглядки на «Зенит» в Суперкубке. И заслуженно нарвался на 0:4. Но его дальнейшие шаги убедили: то, что не получилось в Питере, заработало спустя пару недель. С менее статусными командами «Спартак» впечатлял и добивался результата даже с «ромбом» и «стеночками», чего не удавалось никому в новейшей эпохе.

Дальше последовал серый матч с «Зенитом» дома, где все могло закончиться крупнее, чем 1:2. И уверенная победа в Кубке, когда красно-белые превзошли соперника в «физике». Спустя 4,5 месяца после разгрома на «Газпром Арене» мы увидели новый «Спартак».

Тот, который не стесняется обороняться всем составом, грамотно сбивает темп и остро контратакует. Но главное — не поддается эмоциям, а перекидывает их на оппонента.

Для «Зенита» нет ничего хуже, чем выходить на поле против команд, обороняющихся низким блоком. Особенно когда те делают это грамотно. Мы хвалили Абаскаля за построение атаки, но то, как москвичи действовали в Питере у своих ворот, достойно отдельных аплодисментов. При такой игре у «Зенита» возникли проблемы даже с «Торпедо». Неудивительно, что, когда ничего не получалось и со «Спартаком», обстановка наэлектризовывалась с каждой минутой.

В такие моменты, когда геймплан не работает, замены не помогают, а времени на решение турнирной задачи не остается, можно «взорваться» от любой мелочи. Особенно если они копились на протяжении всей встречи.

Допускаю, что Москалев изначально настроился на стиль судейства с допуском борьбы, но между игровыми единоборствами и нарушениями исподтишка — огромная разница. В итоге то, что искрило с первых минут, логично рвануло после очередной стычки: Барриос сорвал атаку, Промес ответил небольшим толчком, а все остальные выплеснули эмоции, копившиеся полтора часа.

«Спартак» уезжает из Петербурга с решенной задачей: несмотря на поражение по пенальти, есть нужный результат, первое место в группе и очень злой соперник, который отправляется в путь регионов.

Кто бы мог представить в июле, что при Абаскале красно-белые так сплотятся, прибавят и повзрослеют...

«Зениту» есть чему напрячься — эту битву он глобально проиграл. И не только по ММА.