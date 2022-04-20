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БЕТСИТИ Кубок России

20 апреля, 23:30

Точка опоры для тонувшего Ваноли — спасительная победа «Спартака» в кубковом дерби

«Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые вышли в полуфинал турнира, обыграв ЦСКА — 1:0.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Зайнутдинов, 47) Карраскаль (Эджуке, 74) Гбамен Медина (Заболотный, 46) Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 74) Обляков (Фукс, 82)
Спартак
Максименко Кофрие Жиго Классен (Денисов, 87) Джикия Чернов Бакаев (Литвинов, 64) Мартинс Игнатов (Соболев, 80) Зобнин (Пруцев, 64) Николсон (Рассказов, 86)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’, Фукс 90+3’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45+1’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90+4’, Максименко 90+5’
Удаления
Гбамен 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

В Паоло Ваноли в концовке прилетело с трибуны что-то похожее на зажигалку. Итальянец в ответ после финального свистка выскочил на поле, оттопырил уши и орал во все горло. Вероятно, нечто в духе: «Ну где вы?! Я вас не слышу!»

Это было яркое завершение огненного матча, в котором болельщики получили все: пенальти, пару-тройку потасовок, удаление, больше десятка предупреждений, несколько ярких сейвов Акинфеева, две штанги ворот Максименко, просмотры ВАР. Полный джентльменский набор качественного дерби.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

И это — неожиданность. От встречи ЦСКА — «Спартак», кажется, уже не особенно и ждали зрелища — как-то потускнели в последнее время противостояния принципиальных соперников. Красно-белых постоянно болтает, а по качеству футбола к ним часто возникают вопросы. И 10-е место в РПЛ красноречиво говорит о нынешнем статусе середняка. Да и армейцы явно поблекли после резвого весеннего рестарта. Тем приятнее получить такой яркий матч.

Для Ваноли он был из разряда «все или ничего». В чемпионате в год столетия клуб уже явно закончит на низком для себя месте. Так что итальянцу для продолжения работы в Москве нужна какая-то точка опоры — иначе провалишься с головой. В этом плане победа над ЦСКА в кубковом турнире виделась последней возможностью зацепиться за шанс, который безвестному пока тренеру дали в России. Вот и скакал Паоло после финального свистка как сумасшедший.

Эмоции главного тренера &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли.

Да, красно-белые не показали какой-то шедевральной игры, но главное — она на этот раз получилась цельной. Футболисты знали, что делать на поле: в обороне — налетать и выгрызать, в атаке — закидывать мяч на мощного Николсона. План простой, но сработал же. Так пришел пенальти в ворота Акинфеева, заработанный ямайцем. Так случилось удаление Гбамена — в стыках хозяева поля регулярно хватали предупреждения.

Ивуариец сильно помог Ваноли. Но тренер заслужил это везение — его команда была лучше. И только гений Акинфеева сохранял интригу до последних минут.

Зелимхан Бакаев. Ваноли снова заменил Бакаева, несмотря на гол и топ-игру. При Паоло он не провел ни одного полного матча

У ЦСКА, правда, при меньшем количестве моментов есть два попадания в штангу. Однако сетовать на несправедливость исхода им не стоит. У красно-синих продолжается печальная серия — осталось только не попасть в тройку в РПЛ.

А Ваноли сделал большой шаг к трофею. Осталось всего два. Причем соперники преподнесли подарок, убрав из квартета соискателей Кубка «Зенит», а также еще один коллектив РПЛ — «Рубин». Отличились представители ФНЛ «Енисей» и «Алания» — две обученные тренерские команды Вадима Гаранина и Спартака Гогниева. А «Балтика» Сергея Игнашевича уступила «Динамо» лишь в серии пенальти. Что лишний раз подтверждает: мораторий на вылет из премьер-лиги и ущемление интересов второго по силе дивизиона — не самая лучшая идея. Там тоже хватает неплохих коллективов.

Паоло Ваноли. «Потеря инициативы — часть обретения качества». Ваноли и Березуцкий — о дерби в четвертьфинале Кубка
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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