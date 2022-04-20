Красно-белые вышли в полуфинал турнира, обыграв ЦСКА — 1:0.

В Паоло Ваноли в концовке прилетело с трибуны что-то похожее на зажигалку. Итальянец в ответ после финального свистка выскочил на поле, оттопырил уши и орал во все горло. Вероятно, нечто в духе: «Ну где вы?! Я вас не слышу!»

Это было яркое завершение огненного матча, в котором болельщики получили все: пенальти, пару-тройку потасовок, удаление, больше десятка предупреждений, несколько ярких сейвов Акинфеева, две штанги ворот Максименко, просмотры ВАР. Полный джентльменский набор качественного дерби.

И это — неожиданность. От встречи ЦСКА — «Спартак», кажется, уже не особенно и ждали зрелища — как-то потускнели в последнее время противостояния принципиальных соперников. Красно-белых постоянно болтает, а по качеству футбола к ним часто возникают вопросы. И 10-е место в РПЛ красноречиво говорит о нынешнем статусе середняка. Да и армейцы явно поблекли после резвого весеннего рестарта. Тем приятнее получить такой яркий матч.

Для Ваноли он был из разряда «все или ничего». В чемпионате в год столетия клуб уже явно закончит на низком для себя месте. Так что итальянцу для продолжения работы в Москве нужна какая-то точка опоры — иначе провалишься с головой. В этом плане победа над ЦСКА в кубковом турнире виделась последней возможностью зацепиться за шанс, который безвестному пока тренеру дали в России. Вот и скакал Паоло после финального свистка как сумасшедший.

Да, красно-белые не показали какой-то шедевральной игры, но главное — она на этот раз получилась цельной. Футболисты знали, что делать на поле: в обороне — налетать и выгрызать, в атаке — закидывать мяч на мощного Николсона. План простой, но сработал же. Так пришел пенальти в ворота Акинфеева, заработанный ямайцем. Так случилось удаление Гбамена — в стыках хозяева поля регулярно хватали предупреждения.

Ивуариец сильно помог Ваноли. Но тренер заслужил это везение — его команда была лучше. И только гений Акинфеева сохранял интригу до последних минут.

У ЦСКА, правда, при меньшем количестве моментов есть два попадания в штангу. Однако сетовать на несправедливость исхода им не стоит. У красно-синих продолжается печальная серия — осталось только не попасть в тройку в РПЛ.

А Ваноли сделал большой шаг к трофею. Осталось всего два. Причем соперники преподнесли подарок, убрав из квартета соискателей Кубка «Зенит», а также еще один коллектив РПЛ — «Рубин». Отличились представители ФНЛ «Енисей» и «Алания» — две обученные тренерские команды Вадима Гаранина и Спартака Гогниева. А «Балтика» Сергея Игнашевича уступила «Динамо» лишь в серии пенальти. Что лишний раз подтверждает: мораторий на вылет из премьер-лиги и ущемление интересов второго по силе дивизиона — не самая лучшая идея. Там тоже хватает неплохих коллективов.