Обычно мы обсуждаем спорные решения арбитров, которые случаются во время матчей. Но сегодня вопросы появились еще до начала игры — четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» (0:1). Эксперт «СЭ» — о том, что произошло.

Кто пустил постороннего в ВАР-центр?

Непосредственно перед началом матча ЦСКА — «Спартак» во время телетрансляции в одном из помещений ВАР-центра оказался посторонний человек — Владимир Быстров. Он, судя по всему, собирался находиться там и в течение всей игры.

Это нарушение регламента работы видеоарбитров, утвержденного несколько лет назад. В нем говорится, что «посетители не должны допускаться за 30 минут до начала матча, чтобы дать возможность видеоарбитру (ВАР) и его помощнику (АВАР) подготовиться к матчу и сосредоточиться».

О том же самом говорится и в другом разделе регламента: «Чтобы позволить подготовиться к матчу, никому нельзя заходить в ВАР-центр за 30 минут до начала игры — особенно это касается посторонних посетителей». Такое же ограничение действует в перерыве матча.

При этом в ВАР-центре разрешено находиться представителям ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Быстрова вряд ли можно считать представителем ФИФА и ИФАБ.

Такие же ограничения действуют касательно появления посторонних в судейской комнате на любом стадионе.

Кто же пустил Быстрова в ВАР-центр? И какая реакция теперь последует со стороны ФИФА?

Москалев забыл монету

Перед стартовым свистком арбитр Владимир Москалев нарушил правила игры. В правиле 8 «Начало и возобновление игры» говорится, что «команда, которая выиграла жребий, выбирает, какие ворота атаковать в первом тайме, или право выполнить начальный удар».

Для жеребьевки используется монета или жетон. Свою монету Москалев потерял или забыл в судейской. Он обратился к кому-то (возможно, к резервному Алексею Матюнину), но потом решил обойтись без посторонней помощи и в итоге не провел жеребьевку.

Пенальти назначен правильно, красно-белые должны благодарить ВАР Иванова

На 20-й минуте Москалев после вмешательства видеоарбитра Сергея Иванова и его помощника Андрея Болотенкова посмотрел видеозапись и в итоге принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота армейцев.

Рефери поначалу ошибся, не увидев, что Яка Бийол в своей штрафной площади правой рукой, находившейся в неестественном положении, прервал передачу Шамара Николсона. Москалеву не помог второй арбитр Валентин Мурашов, но помогли ВАР. Получается, спартаковцам нужно поблагодарить Иванова, которого они в этом году сильно критиковали.

ЦСКА — «Спартак». Мяч попадает в руку Бийолу. Скриншот трансляции.

Кто подсказал судье удалить Гбамена?

В конце первого тайма арбитр правильно вынес предупреждение Жан-Филиппу Гбамену, который в верховом единоборстве попал рукой в лицо Роману Зобнину. Сделал это Москалев через паузу. Кто ему подсказал — ассистент, резервный? Видеоарбитрам так поступать запрещено, любой клуб может запросить аудиозапись и проверить, был ли соблюден протокол ВАР.

Для футболиста красно-синих эта желтая карточка стала второй в игре — ему пришлось покинуть поле.

Жан-Филипп Гбамен и Роман Зобнин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первый раз он был наказан за неспортивное поведение — спор с судьей, который зафиксировал фол Максима Мухина. На 35-й минуте тот попал сопернику шипами в область голеностопа и поначалу избежал дисциплинарной санкции. Видеоарбитр Сергей Иванов провел проверку и предложил Москалеву посмотреть видеозапись на предмет удаления армейца. Но рефери не согласился со своим видеоассистентом и правильно ограничился предупреждением.