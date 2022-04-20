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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:45

Перед дерби ЦСКА — «Спартак» нарушены регламент работы ВАР и правила игры. Что происходит в нашем судействе?

Перед матчем ЦСКА — «Спартак» были нарушены регламент работы ВАР и правила игры
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владимир Москалев в окружении футболистов ЦСКА и «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА — «Спартак». Мяч попадает в руку Бийолу.
Фото Скриншот трансляции.
Жан-Филипп Гбамен и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обычно мы обсуждаем спорные решения арбитров, которые случаются во время матчей. Но сегодня вопросы появились еще до начала игры — четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России ЦСКА — «Спартак» (0:1). Эксперт «СЭ» — о том, что произошло.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Зайнутдинов, 47) Карраскаль (Эджуке, 74) Гбамен Медина (Заболотный, 46) Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 74) Обляков (Фукс, 82)
Спартак
Максименко Кофрие Жиго Классен (Денисов, 87) Джикия Чернов Бакаев (Литвинов, 64) Мартинс Игнатов (Соболев, 80) Зобнин (Пруцев, 64) Николсон (Рассказов, 86)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’, Фукс 90+3’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45+1’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90+4’, Максименко 90+5’
Удаления
Гбамен 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

Кто пустил постороннего в ВАР-центр?

Непосредственно перед началом матча ЦСКА — «Спартак» во время телетрансляции в одном из помещений ВАР-центра оказался посторонний человек — Владимир Быстров. Он, судя по всему, собирался находиться там и в течение всей игры.

Это нарушение регламента работы видеоарбитров, утвержденного несколько лет назад. В нем говорится, что «посетители не должны допускаться за 30 минут до начала матча, чтобы дать возможность видеоарбитру (ВАР) и его помощнику (АВАР) подготовиться к матчу и сосредоточиться».

Владимир Быстров в&nbsp;комнате ВАР. ЦСКА — «Спартак»: нарушен регламент работы ВАР — кто пустил постороннего в ВАР-центр?

О том же самом говорится и в другом разделе регламента: «Чтобы позволить подготовиться к матчу, никому нельзя заходить в ВАР-центр за 30 минут до начала игры — особенно это касается посторонних посетителей». Такое же ограничение действует в перерыве матча.

При этом в ВАР-центре разрешено находиться представителям ФИФА и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Быстрова вряд ли можно считать представителем ФИФА и ИФАБ.

Такие же ограничения действуют касательно появления посторонних в судейской комнате на любом стадионе.

Кто же пустил Быстрова в ВАР-центр? И какая реакция теперь последует со стороны ФИФА?

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

Москалев забыл монету

Перед стартовым свистком арбитр Владимир Москалев нарушил правила игры. В правиле 8 «Начало и возобновление игры» говорится, что «команда, которая выиграла жребий, выбирает, какие ворота атаковать в первом тайме, или право выполнить начальный удар».

Для жеребьевки используется монета или жетон. Свою монету Москалев потерял или забыл в судейской. Он обратился к кому-то (возможно, к резервному Алексею Матюнину), но потом решил обойтись без посторонней помощи и в итоге не провел жеребьевку.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. ЦСКА — «Спартак»: перед началом матча нарушены правила игры

Пенальти назначен правильно, красно-белые должны благодарить ВАР Иванова

На 20-й минуте Москалев после вмешательства видеоарбитра Сергея Иванова и его помощника Андрея Болотенкова посмотрел видеозапись и в итоге принял верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота армейцев.

Рефери поначалу ошибся, не увидев, что Яка Бийол в своей штрафной площади правой рукой, находившейся в неестественном положении, прервал передачу Шамара Николсона. Москалеву не помог второй арбитр Валентин Мурашов, но помогли ВАР. Получается, спартаковцам нужно поблагодарить Иванова, которого они в этом году сильно критиковали.

ЦСКА — «Спартак». Мяч попадает в руку Бийолу. Фото Скриншот трансляции.
ЦСКА — «Спартак». Мяч попадает в руку Бийолу.
Скриншот трансляции.

Кто подсказал судье удалить Гбамена?

В конце первого тайма арбитр правильно вынес предупреждение Жан-Филиппу Гбамену, который в верховом единоборстве попал рукой в лицо Роману Зобнину. Сделал это Москалев через паузу. Кто ему подсказал — ассистент, резервный? Видеоарбитрам так поступать запрещено, любой клуб может запросить аудиозапись и проверить, был ли соблюден протокол ВАР.

Для футболиста красно-синих эта желтая карточка стала второй в игре — ему пришлось покинуть поле.

Жан-Филипп Гбамен и Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Жан-Филипп Гбамен и Роман Зобнин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Первый раз он был наказан за неспортивное поведение — спор с судьей, который зафиксировал фол Максима Мухина. На 35-й минуте тот попал сопернику шипами в область голеностопа и поначалу избежал дисциплинарной санкции. Видеоарбитр Сергей Иванов провел проверку и предложил Москалеву посмотреть видеозапись на предмет удаления армейца. Но рефери не согласился со своим видеоассистентом и правильно ограничился предупреждением.

Владимир Быстров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
Жан-Филипп Гбамен
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