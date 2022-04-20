Что говорили после матча.

«Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия»

Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли после матча извинился перед пострадавшей от него болельщицей на трибуне, отметил игру Зелимхана Бакаева и оценил важность победы в дерби через два дня после празднования столетнего юбилея клуба.

— Хотел бы начать с извинений в адрес болельщицы, которой я попал бутылкой во время матча. Иногда эмоции захлестывают, —начал Ваноли.

— Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, поскольку готовились мы в непростых условиях, — продолжил итальянец. — Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера, как это было, например, с «Динамо». Могли заканчивать эту игру намного раньше, моментов было много.

— Какие были изменения в подготовке?

— Перед этим матчем у нас были вынужденные изменения: много травм и других проблем. Никогда с подобным не сталкивался. Хорошо, что футболисты понимают нашу схему. Бакаев играл самоотверженно. Во втором тайме мы провели изменения, перестроились на ромб в центре поля, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Интрига в матче сохранялась до последнего.

— Почему ЦСКА захватил преимущество ближе к концовке?

— Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах, ребята с ней знакомы. Но в таких матчах важен результат, и здесь было важно его добиться. Я понимаю, что это «Спартак», что мы должны показывать сильную игру постоянно. Но у нас много молодых футболистов. Сегодня было важно добиться результата.

— Есть ли у вас предпочтения по сопернику в полуфинале?

— Сейчас все мысли — только о матче с «Ростовом» в РПЛ. Команде нужно восстановиться. На первый план в такие моменты выходит психология. Мы должны хорошо закончить чемпионат.

— Каково состояние Промеса?

— Мы надеялись, что он восстановится уже к этому матчу, но сроки его возвращения в строй перенеслись. Надеемся, он скоро вернется, точно так же, как Умяров и Мозес. Хотел бы сегодня отметить Классена: он вышел и показал себя хорошо. Если ты усердно работаешь на тренировках, у тебя будет шанс себя проявить. Также хочу поблагодарить Рассказова. Мне нравится, что мы выигрываем с футболистами, которые ранее не имели достаточной практики.

— Это ваша самая важная победа в карьере?

— Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся на трибуны,будет еще лучше.

— Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?

— Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

Алексей Березуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нормальным языком: играли очень плохо»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не стал категорично ругать за удаление полузащитника Жана Гбамена, отметил недостаточные кондиции своей команды вследствие многочисленных микроповреждений, а также выделил игру Игоря Акинфеева.

— Что думаете о сегодняшнем матче?

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком: играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше. То же самое касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть.

— Что было не так?

— Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.

— Почему так часто пришлось тащить Акинфееву?

— Это Игорь Акинфеев, все мы знаем его уровень. Здесь можно разделить игру на две части: до удаления были какие-то моменты у наших ворот, но без остроты, во втором же тайме нам надо было забивать. Понятное дело, что у соперника было много контратак.

— Гбамен подвел команду?

— Посмотрим эпизод. Все неигровые желтые карточки абсолютно неуместны в футболе.

— Почему вы не выпустили Дзагоева?

— Все мы понимаем, какой он футболист. Это игрок эпизода, который может отдать хорошую передачу. Когда ты играешь в меньшинстве, тебе нужны футболисты на замену, которые будут успевать везде. К сожалению, для Алана это тяжело.

— С чем связан такой спад команды?

— В первую очередь, это связано с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на три-четыре дня, кто-то на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив.