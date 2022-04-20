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«Потеря инициативы — часть обретения качества». Ваноли и Березуцкий — о дерби в четвертьфинале Кубка

Алексей Березуцкий и Паоло Ваноли подвели итоги матча ЦСКА — «Спартак»
Сергей Федоров
Корреспондент
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Паоло Ваноли.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Алексей Березуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Что говорили после матча.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 21 (0:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин (Зайнутдинов, 47) Карраскаль (Эджуке, 74) Гбамен Медина (Заболотный, 46) Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 74) Обляков (Фукс, 82)
Спартак
Максименко Кофрие Жиго Классен (Денисов, 87) Джикия Чернов Бакаев (Литвинов, 64) Мартинс Игнатов (Соболев, 80) Зобнин (Пруцев, 64) Николсон (Рассказов, 86)
Предупреждения
Карраскаль 24’, Гбамен 36’, Мухин 37’, Заболотный 68’, Щенников 78’, Фукс 90+3’  -  Бакаев 32’, Мартинс 43’, Кофрие 45+1’, Николсон 78’, Соболев 87’, Жиго 90+4’, Максименко 90+5’
Удаления
Гбамен 45+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Мурашов (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)

«Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия»

Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли после матча извинился перед пострадавшей от него болельщицей на трибуне, отметил игру Зелимхана Бакаева и оценил важность победы в дерби через два дня после празднования столетнего юбилея клуба.

— Хотел бы начать с извинений в адрес болельщицы, которой я попал бутылкой во время матча. Иногда эмоции захлестывают, —начал Ваноли.

— Я благодарен ребятам за сегодняшнюю игру, нам была очень важна эта победа, поскольку готовились мы в непростых условиях, — продолжил итальянец. — Первый тайм мне понравился, во втором нам не хватало характера, как это было, например, с «Динамо». Могли заканчивать эту игру намного раньше, моментов было много.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. ЦСКА — «Спартак»: победа красно-белых в дерби через два дня после столетия

— Какие были изменения в подготовке?

— Перед этим матчем у нас были вынужденные изменения: много травм и других проблем. Никогда с подобным не сталкивался. Хорошо, что футболисты понимают нашу схему. Бакаев играл самоотверженно. Во втором тайме мы провели изменения, перестроились на ромб в центре поля, но, к сожалению, не смогли реализовать моменты. Интрига в матче сохранялась до последнего.

— Почему ЦСКА захватил преимущество ближе к концовке?

— Это часть процесса обретения качества. Схему 3-5-2 мы нарабатывали на сборах, ребята с ней знакомы. Но в таких матчах важен результат, и здесь было важно его добиться. Я понимаю, что это «Спартак», что мы должны показывать сильную игру постоянно. Но у нас много молодых футболистов. Сегодня было важно добиться результата.

— Есть ли у вас предпочтения по сопернику в полуфинале?

— Сейчас все мысли — только о матче с «Ростовом» в РПЛ. Команде нужно восстановиться. На первый план в такие моменты выходит психология. Мы должны хорошо закончить чемпионат.

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— Каково состояние Промеса?

— Мы надеялись, что он восстановится уже к этому матчу, но сроки его возвращения в строй перенеслись. Надеемся, он скоро вернется, точно так же, как Умяров и Мозес. Хотел бы сегодня отметить Классена: он вышел и показал себя хорошо. Если ты усердно работаешь на тренировках, у тебя будет шанс себя проявить. Также хочу поблагодарить Рассказова. Мне нравится, что мы выигрываем с футболистами, которые ранее не имели достаточной практики.

— Это ваша самая важная победа в карьере?

— Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся на трибуны,будет еще лучше.

— Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?

— Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Березуцкий.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Нормальным языком: играли очень плохо»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не стал категорично ругать за удаление полузащитника Жана Гбамена, отметил недостаточные кондиции своей команды вследствие многочисленных микроповреждений, а также выделил игру Игоря Акинфеева.

— Что думаете о сегодняшнем матче?

— Первый тайм, если мягко говорить, нам даже близко нельзя занести в актив. Нормальным языком: играли очень плохо. Наверное, худший первый тайм в сезоне. Во втором тайме, несмотря на удаление, мне игра понравилась больше. То же самое касается и эмоциональной составляющей. Но в меньшинстве так долго тяжело играть.

— Что было не так?

— Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» старался играть высоко, но мы сделали много ошибок — с аутами, передачами, в принятии решений.

— Почему так часто пришлось тащить Акинфееву?

— Это Игорь Акинфеев, все мы знаем его уровень. Здесь можно разделить игру на две части: до удаления были какие-то моменты у наших ворот, но без остроты, во втором же тайме нам надо было забивать. Понятное дело, что у соперника было много контратак.

Владимир Москалев в&nbsp;окружении футболистов ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo;. Перед дерби ЦСКА — «Спартак» нарушены регламент работы ВАР и правила игры. Что происходит в нашем судействе?

— Гбамен подвел команду?

— Посмотрим эпизод. Все неигровые желтые карточки абсолютно неуместны в футболе.

— Почему вы не выпустили Дзагоева?

— Все мы понимаем, какой он футболист. Это игрок эпизода, который может отдать хорошую передачу. Когда ты играешь в меньшинстве, тебе нужны футболисты на замену, которые будут успевать везде. К сожалению, для Алана это тяжело.

— С чем связан такой спад команды?

— В первую очередь, это связано с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на три-четыре дня, кто-то на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив.

Алексей Березуцкий
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
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