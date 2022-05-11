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БЕТСИТИ Кубок России

11 мая, 23:35

Джикия: «Сегодняшние мысли только о «Зените». О «Динамо» будем думать только после «Химок»

Джикия заявил, что в «Спартаке» пока не думают о финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»
Сергей Федоров
,  
Севастиан Терлецкий
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России заявил, что команда пока не думает о финале с «Динамо».

— Как вы оцениваете сейчас «Динамо»?

— Сегодняшние мысли и подготовка только о «Зените». О «Динамо» будем думать только после «Химок».

— Хочется ли отомстить «Зениту»?

— Не надо провоцировать друг друга. Это будет очередной тур лиги, надо спокойно к нему готовиться. 15-го числа посмотрим, что может «Спартак» противопоставить «Зениту».

— Может ли «Спартак» в следующем сезоне конкурировать за чемпионство?

— Давайте о следующем сезоне будем говорить по окончании нынешнего.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. 15 мая московская команда на стадионе «Открытие Банк Арена» примет «Зенит» в рамках 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
11 мая, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Енисей
Голы
Промес, 21 (1:0), Бакаев, 56 (2:0), Соболев, 87 (3:0)
Спартак
Максименко Кофрие (Чернов, 64, Литвинов, 80) Жиго Джикия Мозес (Игнатов, 64) Бакаев (Рассказов, 71) Мартинс Пруцев Хлусевич Николсон (Соболев, 71) Промес
Енисей
Опарин Кичин Шакуро (Масловский, 64) Феррейра Зотов Глушков (Молтенинов, 90) Иванов (Ломакин, 46) Бевеев Ланин Канаплин (Самойлов, 46) Окладников (Саная, 61)
Предупреждения
Мартинс 40’, Литвинов 90’  - 
Судьи
Карасев (Москва) Гаврилин (Владимир) Демешко (Химки)
ВАР
Турбин (Дмитров) Болховитин (Ленинградская область)
Георгий Джикия
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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