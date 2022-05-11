Джикия: «Сегодняшние мысли только о «Зените». О «Динамо» будем думать только после «Химок»

Джикия заявил, что в «Спартаке» пока не думают о финале БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Енисеем» (3:0) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России заявил, что команда пока не думает о финале с «Динамо».

— Как вы оцениваете сейчас «Динамо»?

— Сегодняшние мысли и подготовка только о «Зените». О «Динамо» будем думать только после «Химок».

— Хочется ли отомстить «Зениту»?

— Не надо провоцировать друг друга. Это будет очередной тур лиги, надо спокойно к нему готовиться. 15-го числа посмотрим, что может «Спартак» противопоставить «Зениту».

— Может ли «Спартак» в следующем сезоне конкурировать за чемпионство?

— Давайте о следующем сезоне будем говорить по окончании нынешнего.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. 15 мая московская команда на стадионе «Открытие Банк Арена» примет «Зенит» в рамках 29-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).