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3 сентября, 21:25

«Динамо» разгромило «Ахмат»: трансляция матча Кубка

Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.

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3 сентября, 21:24

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

3 сентября, 21:24

В четвертом туре Кубка страны «Ахмат» и «Динамо» встретятся снова, но эта игра состоится в Грозном. Ориентировочно 13 октября.

3 сентября, 21:24

«Динамо» набрало шесть очков и вышло на второе место в группе В. У «Ахмата» осталось четыре очка, грозненцы идут третьими. Также в этой группе выступают «Краснодар» (семь) и «Факел» (один).

3 сентября, 21:23

Московское «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России

90+5-я минута. Вот и все! Матч в Москве окончен! Футболисты «Динамо» в третьем туре пути РПЛ Кубка России переиграли «Ахмат» из Грозного со счетом 3:0. По мячу забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. Счет отразил игровое преимущество команды Сандро Шварца.

3 сентября, 21:21

90+3-я минута. Лещук отдал не самый удобный пас защитнику — едва потеря не состоялась.

3 сентября, 21:20

90+2-я минута. Грозненцы владеют мячом в центре поля, но без особого продвижения вперед.

3 сентября, 21:20

90-я минута. Четыре минуты добавлено ко второму тайму.

3 сентября, 21:17

88-я минута. Скопинцев за фол на Сидорове получил желтую карточку. Лишнее предупреждение, когда исход встречи уже очевиден.

3 сентября, 21:16

87-я минута. Почти 15 тысяч зрителей собрал этот матч в Москве — хорошая посещаемость.

3 сентября, 21:15

86-я минута. Прозвучал динамовский гонг. Пять минут плюс компенсированное время — все, что осталось играть сегодня.

3 сентября, 21:13

85-я минута. С желанием играют хозяева — еще прессингуют Шелию и вынудили его ошибиться. Угловой будет.

3 сентября, 21:12

84-я минута. Маричаль задел по ногам Пряхина, но рефери игру не остановил — мяч остался у гостей.

3 сентября, 21:11

83-я минута. Думается, что вопрос о победителе матча закрыт. Победа позволит бело-голубым подняться на второе место в группе, то есть опередить грозненцев.

3 сентября, 21:10

82-я минута. Дэвид появился на концовку у бело-голубых. Заменен Фернандес, который хромает.

3 сентября, 21:09

81-я минута. С хорошим настроем Константин появился на поле. Сейчас он его приумножил. Улыбается.

3 сентября, 21:08

Тюкавин довел преимущество «Динамо» до крупного

80-я минута. ГООООЛ! 3:0. Образцово-показательный гол от Тюкавина. Хорошо открылся, продавил защитника и послал мяч в дальний угол.

3 сентября, 21:07

78-я минута. Гладышев имел хороший шанс сделать дубль, но попал в руки Шелии.

3 сентября, 21:06

77-я минута. Глебов придержал за футболку Самородова и схлопотал желтую карточку. Тактический фол.

3 сентября, 21:04

76-я минута. Пряхин еще вышел на поле на концовку. Сергей получил шанс проявить себя.

3 сентября, 21:03

74-я минута. Грозненцы уже вышли вперед по владению мячом — 51 на 49 процентов.

3 сентября, 21:00

72-я минута. Мяч после длинного паса Окишора не дотелел до Тюкавина — защита гостей сняла воздух.

3 сентября, 20:59

71-я минута. Две подряд ошибки у Ибишева. Видимо, результат спешки.

3 сентября, 20:58

69-я минута. Вот и Конате появился. Отправился отдыхать Максути.

3 сентября, 20:57

68-я минута. Конате переодевается. Вероятно, Черчесов в концовке освежит атаку.

3 сентября, 20:54

67-я минута. Самородов оказался во вне игры. Он крайне недоволен решением судьи. Удивительно, что карточки нет.

3 сентября, 20:54

66-я минута. Самородов сам себя вывел на ударную позицию — Скопинцев в последний момент снял мяч с ноги.

3 сентября, 20:53

65-я минута. Нет, медики не потребовались. Матч продолжается — территория за гостями, но Лещук без работы.

3 сентября, 20:52

64-я минута. Досталось Силве, который сам шел в подкат под Бителло. Пока речь о выходе врачей не идет.

3 сентября, 20:50

61-я минута. Бителло удачно подставился под Сидибе — фол со стороны игрока гостей.

3 сентября, 20:48

60-я минута. Самородов отметился опасной подачей углового — сквозняк. Никто не коснулся мяча.

3 сентября, 20:47

59-я минута. Момент! Штанга сыграла за Лещука после сольного прохода Касинтуры. Нестандартный ход сразу привел к опасности.

3 сентября, 20:46

58-я минута. Богосавац не позволил себя обыграть Гладышеву. Он уже входил в штрафную.

3 сентября, 20:45

57-я минута. Сергеев и Чавес заменены. Бителло и Тюкавин появились. У Константина хорошее настроение.

3 сентября, 20:44

56-я минута. Бителло и Тюкавин энергично разминаются у хозяев. Ведущие атакующие игроки готовятся к выходу на поле.

3 сентября, 20:44

55-я минута. О прессинге вспомнили гости. Есть еще время, чтобы разжиться сегодня очками.

3 сентября, 20:43

Гладышев удвоил преимущество «Динамо» в матче с «Ахматом»

53-я минута. ГОООЛ! 2:0. Гладышев укрепил лидерство бело-голубых. Проникающий пас прошел у Маринкина, с первым ударом Гладышева Шелия справился, а со вторым — уже нет.

3 сентября, 20:41

53-я минута. Самородов навесил — Лещук отбил, с подбора пробил Сидоров — неточно.

3 сентября, 20:40

52-я минута. Сергеев справа прострелил — неожиданно для Окишора. Он не успел замкнуть.

3 сентября, 20:39

51-я минута. У Зайдензаля не прошла передача по флангу, но хозяева заработали аут.

3 сентября, 20:37

49-я минута. Исмаэл откровенно придержал за футболку Маричаля и получил желтую карточку.

3 сентября, 20:37

48-я минута. Сейчас на поле территориальное преимущество у гостей. Они получили импульс от Черчесова в перерыве.

3 сентября, 20:35

47-я минута. У гостей, впрочем, также произошли замены. Садулаев и Исмаэл сменили на поле Кенжебека и Ромао.

3 сентября, 20:34

46-я минута. В Москве возобновился матч. Впереди второй тайм.

3 сентября, 20:34

46-я минута. Бабаев и Фомин заменены. Появились на второй тайм Гладышев и Глебов.

3 сентября, 20:18

«Динамо» после первого тайма обыгрывает «Ахмат»

45+2-я минута. 1:0 — итог первого тайма в Москве. Чаще владеют мячом и бьют динамовцы. Грозненцы хороши в борьбе, но перед перерывом они все-таки раз дрогнули. После паса Даниила Фомина забил Иван Сергеев.

3 сентября, 20:18

45+2-я минута. Касинтура отметился опасным ударом головой после стандарта — выше перекладины.

3 сентября, 20:17

45+1-я минута. Гости утверждают, что было касание руки в штрафной у бело-голубых. Если и был криминал, то ВАР включится.

3 сентября, 20:17

45-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму.

3 сентября, 20:14

Сергеев открыл счет в матче «Динамо» с «Ахматом»

43-я минута. ГОООЛ! 1:0. Динамовцы забили в раздевалку. Фомин протащил мяч, преуспел в борьбе по центру, и выдал проникающий пас на Сергеева. Иван в завершении поразил угол ворот.

3 сентября, 20:13

42-я минута. Лещук сыграл кулаком на выходе — далеко из штрафной вынести мяч не удалось.

3 сентября, 20:12

41-я минута. Гости заработали право на угловой.

3 сентября, 20:11

40-я минута. 5:2 — соотношение по ударам в пользу динамовцев. По ударам в створ равенство — 1:1.

3 сентября, 20:11

39-я минута. 12:4 — соотношение по фолам. Чаще правила нарушают грозненцы.

3 сентября, 20:10

38-я минута. Скопинцев нашел момент для удара в чужой штрафной — не попал в створ. Цейтнот был у Дмитрия.

3 сентября, 20:08

37-я минута. Кенжебеку спустя несколько десятков секунд все-таки желтую показали. Видимо, резервный рефери подсказал главному.

3 сентября, 20:07

36-я минута. Вновь крик от боли. Накладка от Кенжебека, досталось Зайдензалю.

3 сентября, 20:06

35-я минута. Фомин получил по ногам на чужой половине поля от Ромао. Карточки нет.

3 сентября, 20:05

34-я минута. Привоз от Маринкина к удару по воротам Лещука не привел. Слишком тонкий пас давал Касинтура — партнеры не поняли.

3 сентября, 20:04

33-я минута. Мелкое нарушение правил почти что в центральном круге. Маринкин завалил на газон Самородова.

3 сентября, 20:02

31-я минута. Окишор из штрафной не попал в открытый дальний угол. Правда, Сергеев при развитии этой атаки находился во вне игры.

3 сентября, 20:01

30-я минута. Фернандес ошибся недалеко от своей штрафной — партнеры подстраховали. Прорыв Максути привел гостей к угловому.

3 сентября, 20:00

29-я минута. Опасно! Контратака грозненцев. Подача справа Кенжебека и попытка Касинтуры пяткой подрезать мяч в дальний угол — немного неточно.

3 сентября, 20:00

29-я минута. Да, Шелия — сама академичность. Ему некуда спешить, раз мяч на поле в движении.

3 сентября, 19:59

28-я минута. Шелия добрый десяток секунд походил с мячом в своей штрафной. Сергеев не сразу понял, что нужно прессинговать.

3 сентября, 19:58

26-я минута. Заброс из глубины с левого полуфланга — мяч в руках Шелии. Похоже, Скопинцев грузил в штрафную.

3 сентября, 19:57

25-я минута. Богосавац в подкате прервал потенциально опасную атаку хозяев. Сергеев уже бежал вперед.

3 сентября, 19:55

24-я минута. Опасно в штрафной динамовцев! Касинтура в чужой штрафной пытался пройти Лещука, но вратарю на помощь пришел Скопинцев. Есть четкий отбор!

3 сентября, 19:54

23-я минута. Много стандартов в исполнении динамовцев, но КПД пока нулевой.

3 сентября, 19:54

23-я минута. Штрафной преобразовался в угловой. Это Зайдензаль делал подачу — гости отбили мяч за лицевую.

3 сентября, 19:53

22-я минута. Цаке за систематические фолы получил желтую карточку. На этот раз он придержал за футболку Окишора, который рвался в штрафную вдоль лицевой.

3 сентября, 19:52

21-я минута. Зайдензаль справа загружал мяч в штрафную — и тут никаких проблем для защиты гостей.

3 сентября, 19:51

20-я минута. Ромао сфолил на Чавесе, который набрал довольно неплохую скорость. Устное внушение от рефери для бразильца.

3 сентября, 19:50

19-я минута. Скопинцев в своей штрафной перехватил мяч — это Кенжебек обострял обстановку.

3 сентября, 19:50

18-я минута. Все-таки отодвинули игру от своих ворот грозненцы после стандарта.

3 сентября, 19:48

17-я минута. Есть ощущение, что динамовцы при дальнейшем давлении откроют счет. Сейчас вновь заработан угловой.

3 сентября, 19:47

16-я минута. Снова опасный угловой в активе хозяев. Подача на ближнюю штангу, скидка в глубину, но Окишор по мячу не попал.

3 сентября, 19:46

15-я минута. Цаке ценой подката оставил без мяча Окишора. Динамовец, впрочем, заработал угловой.

3 сентября, 19:45

14-я минута. Удар низом в исполнении Фомина. Не очень сильно — Шелия на месте.

3 сентября, 19:43

12-я минута. Теперь шустрый Бабаев оказался на газоне на бровке. Мелкое нарушение.

3 сентября, 19:42

11-я минута. Фол со стороны Самородова в борьбе зафиксировал Чебан. Максим не согласен.

3 сентября, 19:41

10-я минута. Первый удар в створ в исполнении гостей. Лещук вторым касанием зафиксировал мяч после крученного удара Кенжебека.

3 сентября, 19:40

9-я минута. Бабаев слева неплохо ускорился, пролез вдоль лицевой и прострелил в центр вратарской, где оказался Ромао. Бразилец отвел угрозу из штрафной.

3 сентября, 19:39

8-я минута. Окишор в одно касание переводил мяч на ход Сергееву — не в такт.

3 сентября, 19:38

7-я минута. Подача углового справа, скидки Маричаля с ближней штанги на дальнюю, но там Сергеев головой до мяча не добрался.

3 сентября, 19:37

6-я минута. Часто бьют хозяева. На ударную позицию вышел Бабаев, но случился рикошет и мяч полетел за лицевую. Будет угловой.

3 сентября, 19:36

5-я минута. Скопинцеву досталось на бровке. Был наступ со стороны сопеника, но карточки нет.

3 сентября, 19:35

4-я минута. Касинтура делал пас в штрафную на Максути, который в борьбе за мяч не преуспел.

3 сентября, 19:35

4-я минута. Удар Сергеева из-за пределов штрафной — грозненцы заблокировали.

3 сентября, 19:34

3-я минута. Фомин в чужой штрафной долго подрабатывал мяч под удар — защитники выбили.

3 сентября, 19:33

2-я минута. Сергеев справа делал подачу штрафную — мяч в сетке, но с внешней стороны.

3 сентября, 19:32

1-я минута. И 20 секунд не сыграли, как Касинтура получил по ноге от Чавеса. Мелкий фол.

3 сентября, 19:31

Матч московского «Динамо» и «Ахмата» стартовал

1-я минута. Поехали! Игра в Москве началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты грозненского клуба.

3 сентября, 19:30

Ну и никуда без мероприятий, посвященных Дню знаний. В частности, символический первый звонок.

3 сентября, 19:28

Минута молчания в память о жертвах теракта в Беслане.

3 сентября, 19:28

Футболисты на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

3 сентября, 18:35

Стартовый состав «Ахмата» на матч в Москве

Стартовый состав: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Сидибе, Касинтура, Ромао, Самородов, Кенжебек, Максути.

Запасные: Ульянов, Мицаев, Кистенев, Адамов, Садулаев, Щетинин, Исмаэл, Пряхин, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Касаджиков.

3 сентября, 18:32

Стартовый состав «Динамо» на матч с «Ахматом»

Стартовый состав: Лещук, Маричаль, Фернандес, Зайдензаль, Скопинцев, Чавес, Маринкин, Фомин, Окишор, Бабаев, Сергеев.

Запасные: Расулов, Джиоев, Касерес, Бителло, Артур, Глебов, Осипенко, Дэвид, Тюкавин, Гладышев.

3 сентября, 10:30

«Динамо» примет «Ахмат» в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Ахмат

3 сентября, 10:30

«Динамо» — «Ахмат»: потери

У «Динамо» травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Милан Майсторович, полузащитники Александр Кутицкий и Даниил Фомин, а также форвард Константин Тюкавин.

У «Ахмата» проблемы со здоровьем у хавбека Сергея Пряхина. Также могут не сыграть нападающий Максим Самородов и полузащитник Мануэль Келиано.

3 сентября, 10:20

«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи

Свою последнюю победу над грозненцами москвичи одержали почти два года назад — 15 сентября 2024-го (4:2). После этого соперники сыграли три официальные встречи и одну товарищескую, где трижды была ничья (1:1, 1:1, 2:2) и один раз побеждали южане (2:1).

Еще один неприятный тренд для «Динамо» — бело-голубые пропускают в шести «личках» подряд.

3 сентября, 10:10

Форма «Ахмата» в Кубке России

Команда Станислава Черчесова в первом туре в гостях уступила «Краснодару». Основное время завершилось со счетом 1:1, а по пенальти грозненцы проиграли — 4:5. Голом с игры у чеченского клуба отметился Максим Самородов.

Во втором туре «Ахмат» на своем поле победили «Факел» (2:1). По мячу у победителей забили Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.

3 сентября, 10:00

Форма «Динамо» в Кубке России

На старте турнира «Динамо» на выезде за счет автогола Игоря Юрганова победило «Факел» (1:0). Во втором туре бело-голубые на своем поле проиграли «Краснодару» (0:1).

3 сентября, 09:50

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат»

Матч московского «Динамо» с «Ахматом» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

3 сентября, 09:40

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Ахмат»

Матч команд Сандро Шварца и Станислава Черчесова состоится в четверг, 3 сентября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

3 сентября, 09:30

В четверг, 3 сентября, московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Эта встреча важна в плане борьбы за второе место в группе В. Вперед ушел «Краснодар» (7 очков), а «Факел» значительно отстал (1). «Динамо» (3) в случае поражения от «Ахмата» (4) может ощутимо отдалиться от плей-офф пути РПЛ.

Не в пользу динамовцев последние личные матчи. Грозненцы не уступают бело-голубым на протяжении четырех матчей: одна победа при трех ничьих. Кроме того, футболисты «Динамо» в текущем розыгрыше Кубка России не забили ни одного мяча. В победном матче с «Факелом» (1:0) случился автогол защитника воронежцев Игоря Юрганова.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Ахмат». Присоединяйтесь!

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