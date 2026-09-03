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3 сентября, 21:25
«Динамо» разгромило «Ахмат»: трансляция матча Кубка
Игра пути РПЛ FONBET Кубка России.
В четвертом туре Кубка страны «Ахмат» и «Динамо» встретятся снова, но эта игра состоится в Грозном. Ориентировочно 13 октября.
«Динамо» набрало шесть очков и вышло на второе место в группе В. У «Ахмата» осталось четыре очка, грозненцы идут третьими. Также в этой группе выступают «Краснодар» (семь) и «Факел» (один).
Московское «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России
90+5-я минута. Вот и все! Матч в Москве окончен! Футболисты «Динамо» в третьем туре пути РПЛ Кубка России переиграли «Ахмат» из Грозного со счетом 3:0. По мячу забили Иван Сергеев, Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин. Счет отразил игровое преимущество команды Сандро Шварца.
90+3-я минута. Лещук отдал не самый удобный пас защитнику — едва потеря не состоялась.
90+2-я минута. Грозненцы владеют мячом в центре поля, но без особого продвижения вперед.
88-я минута. Скопинцев за фол на Сидорове получил желтую карточку. Лишнее предупреждение, когда исход встречи уже очевиден.
87-я минута. Почти 15 тысяч зрителей собрал этот матч в Москве — хорошая посещаемость.
86-я минута. Прозвучал динамовский гонг. Пять минут плюс компенсированное время — все, что осталось играть сегодня.
85-я минута. С желанием играют хозяева — еще прессингуют Шелию и вынудили его ошибиться. Угловой будет.
84-я минута. Маричаль задел по ногам Пряхина, но рефери игру не остановил — мяч остался у гостей.
83-я минута. Думается, что вопрос о победителе матча закрыт. Победа позволит бело-голубым подняться на второе место в группе, то есть опередить грозненцев.
82-я минута. Дэвид появился на концовку у бело-голубых. Заменен Фернандес, который хромает.
81-я минута. С хорошим настроем Константин появился на поле. Сейчас он его приумножил. Улыбается.
Тюкавин довел преимущество «Динамо» до крупного
80-я минута. ГООООЛ! 3:0. Образцово-показательный гол от Тюкавина. Хорошо открылся, продавил защитника и послал мяч в дальний угол.
77-я минута. Глебов придержал за футболку Самородова и схлопотал желтую карточку. Тактический фол.
76-я минута. Пряхин еще вышел на поле на концовку. Сергей получил шанс проявить себя.
72-я минута. Мяч после длинного паса Окишора не дотелел до Тюкавина — защита гостей сняла воздух.
67-я минута. Самородов оказался во вне игры. Он крайне недоволен решением судьи. Удивительно, что карточки нет.
66-я минута. Самородов сам себя вывел на ударную позицию — Скопинцев в последний момент снял мяч с ноги.
65-я минута. Нет, медики не потребовались. Матч продолжается — территория за гостями, но Лещук без работы.
64-я минута. Досталось Силве, который сам шел в подкат под Бителло. Пока речь о выходе врачей не идет.
61-я минута. Бителло удачно подставился под Сидибе — фол со стороны игрока гостей.
60-я минута. Самородов отметился опасной подачей углового — сквозняк. Никто не коснулся мяча.
59-я минута. Момент! Штанга сыграла за Лещука после сольного прохода Касинтуры. Нестандартный ход сразу привел к опасности.
58-я минута. Богосавац не позволил себя обыграть Гладышеву. Он уже входил в штрафную.
57-я минута. Сергеев и Чавес заменены. Бителло и Тюкавин появились. У Константина хорошее настроение.
56-я минута. Бителло и Тюкавин энергично разминаются у хозяев. Ведущие атакующие игроки готовятся к выходу на поле.
55-я минута. О прессинге вспомнили гости. Есть еще время, чтобы разжиться сегодня очками.
Гладышев удвоил преимущество «Динамо» в матче с «Ахматом»
53-я минута. ГОООЛ! 2:0. Гладышев укрепил лидерство бело-голубых. Проникающий пас прошел у Маринкина, с первым ударом Гладышева Шелия справился, а со вторым — уже нет.
52-я минута. Сергеев справа прострелил — неожиданно для Окишора. Он не успел замкнуть.
51-я минута. У Зайдензаля не прошла передача по флангу, но хозяева заработали аут.
49-я минута. Исмаэл откровенно придержал за футболку Маричаля и получил желтую карточку.
48-я минута. Сейчас на поле территориальное преимущество у гостей. Они получили импульс от Черчесова в перерыве.
47-я минута. У гостей, впрочем, также произошли замены. Садулаев и Исмаэл сменили на поле Кенжебека и Ромао.
«Динамо» после первого тайма обыгрывает «Ахмат»
45+2-я минута. 1:0 — итог первого тайма в Москве. Чаще владеют мячом и бьют динамовцы. Грозненцы хороши в борьбе, но перед перерывом они все-таки раз дрогнули. После паса Даниила Фомина забил Иван Сергеев.
45+2-я минута. Касинтура отметился опасным ударом головой после стандарта — выше перекладины.
45+1-я минута. Гости утверждают, что было касание руки в штрафной у бело-голубых. Если и был криминал, то ВАР включится.
Сергеев открыл счет в матче «Динамо» с «Ахматом»
43-я минута. ГОООЛ! 1:0. Динамовцы забили в раздевалку. Фомин протащил мяч, преуспел в борьбе по центру, и выдал проникающий пас на Сергеева. Иван в завершении поразил угол ворот.
42-я минута. Лещук сыграл кулаком на выходе — далеко из штрафной вынести мяч не удалось.
40-я минута. 5:2 — соотношение по ударам в пользу динамовцев. По ударам в створ равенство — 1:1.
38-я минута. Скопинцев нашел момент для удара в чужой штрафной — не попал в створ. Цейтнот был у Дмитрия.
37-я минута. Кенжебеку спустя несколько десятков секунд все-таки желтую показали. Видимо, резервный рефери подсказал главному.
35-я минута. Фомин получил по ногам на чужой половине поля от Ромао. Карточки нет.
34-я минута. Привоз от Маринкина к удару по воротам Лещука не привел. Слишком тонкий пас давал Касинтура — партнеры не поняли.
33-я минута. Мелкое нарушение правил почти что в центральном круге. Маринкин завалил на газон Самородова.
31-я минута. Окишор из штрафной не попал в открытый дальний угол. Правда, Сергеев при развитии этой атаки находился во вне игры.
30-я минута. Фернандес ошибся недалеко от своей штрафной — партнеры подстраховали. Прорыв Максути привел гостей к угловому.
29-я минута. Опасно! Контратака грозненцев. Подача справа Кенжебека и попытка Касинтуры пяткой подрезать мяч в дальний угол — немного неточно.
29-я минута. Да, Шелия — сама академичность. Ему некуда спешить, раз мяч на поле в движении.
28-я минута. Шелия добрый десяток секунд походил с мячом в своей штрафной. Сергеев не сразу понял, что нужно прессинговать.
26-я минута. Заброс из глубины с левого полуфланга — мяч в руках Шелии. Похоже, Скопинцев грузил в штрафную.
25-я минута. Богосавац в подкате прервал потенциально опасную атаку хозяев. Сергеев уже бежал вперед.
24-я минута. Опасно в штрафной динамовцев! Касинтура в чужой штрафной пытался пройти Лещука, но вратарю на помощь пришел Скопинцев. Есть четкий отбор!
23-я минута. Штрафной преобразовался в угловой. Это Зайдензаль делал подачу — гости отбили мяч за лицевую.
22-я минута. Цаке за систематические фолы получил желтую карточку. На этот раз он придержал за футболку Окишора, который рвался в штрафную вдоль лицевой.
21-я минута. Зайдензаль справа загружал мяч в штрафную — и тут никаких проблем для защиты гостей.
20-я минута. Ромао сфолил на Чавесе, который набрал довольно неплохую скорость. Устное внушение от рефери для бразильца.
19-я минута. Скопинцев в своей штрафной перехватил мяч — это Кенжебек обострял обстановку.
17-я минута. Есть ощущение, что динамовцы при дальнейшем давлении откроют счет. Сейчас вновь заработан угловой.
16-я минута. Снова опасный угловой в активе хозяев. Подача на ближнюю штангу, скидка в глубину, но Окишор по мячу не попал.
15-я минута. Цаке ценой подката оставил без мяча Окишора. Динамовец, впрочем, заработал угловой.
12-я минута. Теперь шустрый Бабаев оказался на газоне на бровке. Мелкое нарушение.
11-я минута. Фол со стороны Самородова в борьбе зафиксировал Чебан. Максим не согласен.
10-я минута. Первый удар в створ в исполнении гостей. Лещук вторым касанием зафиксировал мяч после крученного удара Кенжебека.
9-я минута. Бабаев слева неплохо ускорился, пролез вдоль лицевой и прострелил в центр вратарской, где оказался Ромао. Бразилец отвел угрозу из штрафной.
7-я минута. Подача углового справа, скидки Маричаля с ближней штанги на дальнюю, но там Сергеев головой до мяча не добрался.
6-я минута. Часто бьют хозяева. На ударную позицию вышел Бабаев, но случился рикошет и мяч полетел за лицевую. Будет угловой.
5-я минута. Скопинцеву досталось на бровке. Был наступ со стороны сопеника, но карточки нет.
4-я минута. Касинтура делал пас в штрафную на Максути, который в борьбе за мяч не преуспел.
3-я минута. Фомин в чужой штрафной долго подрабатывал мяч под удар — защитники выбили.
2-я минута. Сергеев справа делал подачу штрафную — мяч в сетке, но с внешней стороны.
1-я минута. И 20 секунд не сыграли, как Касинтура получил по ноге от Чавеса. Мелкий фол.
Матч московского «Динамо» и «Ахмата» стартовал
1-я минута. Поехали! Игра в Москве началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты грозненского клуба.
Ну и никуда без мероприятий, посвященных Дню знаний. В частности, символический первый звонок.
Стартовый состав «Ахмата» на матч в Москве
Стартовый состав: Шелия, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Сидибе, Касинтура, Ромао, Самородов, Кенжебек, Максути.
Запасные: Ульянов, Мицаев, Кистенев, Адамов, Садулаев, Щетинин, Исмаэл, Пряхин, Гаджиев, Эльбердов, Конате, Касаджиков.
Стартовый состав «Динамо» на матч с «Ахматом»
Стартовый состав: Лещук, Маричаль, Фернандес, Зайдензаль, Скопинцев, Чавес, Маринкин, Фомин, Окишор, Бабаев, Сергеев.
Запасные: Расулов, Джиоев, Касерес, Бителло, Артур, Глебов, Осипенко, Дэвид, Тюкавин, Гладышев.
«Динамо» — «Ахмат»: потери
У «Динамо» травмированы вратарь Андрей Лунев, защитник Милан Майсторович, полузащитники Александр Кутицкий и Даниил Фомин, а также форвард Константин Тюкавин.
У «Ахмата» проблемы со здоровьем у хавбека Сергея Пряхина. Также могут не сыграть нападающий Максим Самородов и полузащитник Мануэль Келиано.
«Динамо» — «Ахмат»: личные встречи
Свою последнюю победу над грозненцами москвичи одержали почти два года назад — 15 сентября 2024-го (4:2). После этого соперники сыграли три официальные встречи и одну товарищескую, где трижды была ничья (1:1, 1:1, 2:2) и один раз побеждали южане (2:1).
Еще один неприятный тренд для «Динамо» — бело-голубые пропускают в шести «личках» подряд.
Форма «Ахмата» в Кубке России
Команда Станислава Черчесова в первом туре в гостях уступила «Краснодару». Основное время завершилось со счетом 1:1, а по пенальти грозненцы проиграли — 4:5. Голом с игры у чеченского клуба отметился Максим Самородов.
Во втором туре «Ахмат» на своем поле победили «Факел» (2:1). По мячу у победителей забили Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура.
Форма «Динамо» в Кубке России
На старте турнира «Динамо» на выезде за счет автогола Игоря Юрганова победило «Факел» (1:0). Во втором туре бело-голубые на своем поле проиграли «Краснодару» (0:1).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат»
Матч московского «Динамо» с «Ахматом» в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Ахмат»
Матч команд Сандро Шварца и Станислава Черчесова состоится в четверг, 3 сентября, в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.
В четверг, 3 сентября, московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.
Эта встреча важна в плане борьбы за второе место в группе В. Вперед ушел «Краснодар» (7 очков), а «Факел» значительно отстал (1). «Динамо» (3) в случае поражения от «Ахмата» (4) может ощутимо отдалиться от плей-офф пути РПЛ.
Не в пользу динамовцев последние личные матчи. Грозненцы не уступают бело-голубым на протяжении четырех матчей: одна победа при трех ничьих. Кроме того, футболисты «Динамо» в текущем розыгрыше Кубка России не забили ни одного мяча. В победном матче с «Факелом» (1:0) случился автогол защитника воронежцев Игоря Юрганова.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Ахмат». Присоединяйтесь!