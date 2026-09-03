«Динамо» разгромило «Ахмат»: трансляция матча Кубка

В четверг, 3 сентября, московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в матче третьего тура пути РПЛ Fonbet Кубка России.

Эта встреча важна в плане борьбы за второе место в группе В. Вперед ушел «Краснодар» (7 очков), а «Факел» значительно отстал (1). «Динамо» (3) в случае поражения от «Ахмата» (4) может ощутимо отдалиться от плей-офф пути РПЛ.

Не в пользу динамовцев последние личные матчи. Грозненцы не уступают бело-голубым на протяжении четырех матчей: одна победа при трех ничьих. Кроме того, футболисты «Динамо» в текущем розыгрыше Кубка России не забили ни одного мяча. В победном матче с «Факелом» (1:0) случился автогол защитника воронежцев Игоря Юрганова.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Динамо» — «Ахмат». Присоединяйтесь!