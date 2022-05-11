Зотов назвал обидным поражение от «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:3) в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Очень обидно, что нам не удалось выйти в финал. Хотелось бы забить, и не так много пропустить. «Спартак» не удивил, в принципе знали, как они играют. Выход из обороны у «Спартака» по сути простой: удар на нападающего, идет подбор и несутся в атаку» , — сказал Зотов.

Также полузащитник поделился мнением о том, какое место «Спартак» занимал бы в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), если бы вылетет из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Выиграли бы они ФНЛ, просто не хочется верить, что «Спартак» вообще может и мог бы вылететь», — сказал он.

В финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо». Матч состоится 29 мая и пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.