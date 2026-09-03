«Динамо» — «Ахмат»: во сколько начало матча Кубка России

Московское «Динамо» и «Ахмат» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 3 сентября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени. Команды выступают в группе B.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

03 сентября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Ахмат» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.00, за полчаса до стартового свистка.

После двух туров «Ахмат» набрал 4 очка и занимает второе место в группе B, «Динамо» с 3 очками идет третьим. В первом туре бело-голубые победили «Факел» (1:0), а затем уступили «Краснодару» (0:1). Грозненцы проиграли «Краснодару» по пенальти после ничьей в основное время (1:1), а во 2-м туре победили «Факел» (2:1).

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