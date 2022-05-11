Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил полуфинальную игру «Спартака» и «Енисея» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России (3:0).

«Ждали этот финал 72 года. Ловчев родился, когда последний раз в финале играли «Динамо» со «Спартаком». Будет исторический финал. Я очень рад, что интерес к Кубку невероятно вырос. Рад, что «Енисей» играл в футбол против «Спартака», не наступал на горло собственно песне. Да, поплатился, но вместе с тем команда смелая, молодцы. А «Спартак» реализовал лучшие качества, конечно, растранжирил уйму моментов, но их создавал, поэтому победил справедливо. «Спартак» ждет еще один матч жизни, потому что если он проиграет финал «Динамо», то никто не вспомнит о том, что он финалист Кубка, особенно, когда он на девятом месте. Поэтому «Спартаку» нужно брать трофей, но и «Динамо» тоже выигрывало бог знает когда. Поэтому 29 мая будет великий матч. Все будем смотреть и радоваться», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В другом полуфинале «Динамо» обыграло «Аланию» со счетом 3:0.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». В предыдущий раз команды встречались в финале Кубка в 1950 году — тогда «Спартак» выиграл у «Динамо» в финале Кубка СССР со счетом 3:0.