Смертин — о жесте на матче «Зенит» — «Динамо»: «Можно не играть в футбол, но он продолжает быть частью тебя»

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин прокомментировал ситуацию с показом неприличного жеста во время матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» (Махачкала) (3:0).

В ходе телетрансляции матча камера запечатлела, как 51-летний Смертин продемонстрировал неприличный жест в адрес женщины, находившейся рядом с ним в ВИП-ложе «Газпром Арены». Впоследствии выяснилось, что экс-футболист воспроизвел жест, который ранее использовал главный тренер махачкалинской команды Вадим Евсеев — это произошло после победы сборной России над командой Уэльса.

«До сих пор помню матч с Уэльсом, когда Вадим после гола решил выразить свои эмоции... скажем так, максимально красноречиво. Россия отправилась на Евро-2004, а Уэльс — по соответствующему адресу. Именно про это я и рассказывал своей знакомой во время матча! В детстве часто бывает, что ты шкодничаешь и в этот момент в комнату заходят родители. Я давно уже не ребенок, и в гости заглянула камера. Можно не играть в футбол, но футбол продолжает быть частью тебя, а ты — его истории», — написал Смертин в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин принес извинения Смертину и зрителям, которые увидели эти кадры.