На «Матч ТВ» извинились за показ неприличного жеста Смертина во время матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал ситуацию с показом Алексеем Смертиным неприличного жеста во время матча пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Махачкала (3:0).

«Дорогие наши зрители! Видим, что в социальных сетях широко разлетелся фрагмент с попавшим в прямую трансляцию матча «Зенита» и «Динамо» эмоциональным диалогом Алексея Смертина. Прямой эфир не дает возможности редактировать и убирать кадры — но при этом этот недостаток является его главным преимуществом.

Приношу извинения Алексею Геннадьевичу, который невольно стал героем публикаций и зрителям, которые эти кадры увидели», — написал Тащин в своем Telegram-канале.

Во время трансляции матча в эфир попал момент, когда Смертин показал неприличный жест сидевшей рядом женщине в ВИП ложе «Газпром Арены». Позднее выяснилось, что бывший футболист повторял жест действующего главного тренера махачкалинцев Вадима Евсеева после победы сборной России над Уэльсом.