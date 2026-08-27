2DROTS — «Муром»: во сколько начало матча Кубка России

2DROTS и «Муром» сыграют в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 27 августа. Встреча пройдет на стадионе Cosmos Arena в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

27 августа, 19:30. ()

Следить за ключевыми событиями игры 2DROTS — «Муром» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажут федеральный телеканал «Матч ТВ» и платный телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — в 19.25 мск, за пять минут до стартового свистка.

2DROTS стартовал в Кубке России-2026/27 с 1-го раунда Пути регионов, где победил «Орел» (2:0). Во 2-м раунде московская команда сыграла вничью с «Шумбратом» (1:1) и прошла дальше в серии пенальти (5:4).

«Муром» во 2-м раунде встретился с липецким «Металлургом». Основное время завершилось без голов (0:0), а в серии пенальти футболисты из Мурома победили со счетом 5:3.

Следить за ключевыми событиями и результатом игрового дня Кубка России можно в футбольном матч-центре нашего сайта.

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