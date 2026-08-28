Президент 2DROTS Панасюк о поражении «Мурому»: «Пропустили нелепые голы после собственных ошибок»

Президент 2DROTS Никита Панасюк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче против «Мурома» (0:3) в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Мы пропустили нелепые голы после собственных ошибок. Не было такого, что «Муром» какие-то невероятные скорости показывал, а скорее мы не доработали. Всеми нашими ошибками они воспользовались. Был отрезок в начале второго тайма, когда мы могли перевернуть матч, но чуть-чуть не хватило. Счет 0:3 по игре? Исходя из нашего выступления, да. Команда соперника оказалась лучше готова», — сказал Панасюк «СЭ».

В следующей стадии Кубка России «Муром» сыграет против «Велеса».