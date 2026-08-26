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Кубок России, Путь регионов: расписание матчей 26 августа 2026

Кубок России: расписание матчей 26 августа

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

В среду, 26 августа, продолжится 3-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27. В этот день состоятся шесть матчей.

«СЭ» публикует расписание матчей Пути регионов Кубка России на 26 августа. Время начала — московское.

26 августа, среда

14.00. КДВ — «Чертаново».

14.00. «Носта» — «Сокол».

14.00. «Торпедо Миасс» — «Волна».

17.00. «Динамо» Ставрополь — «Астрахань».

18.00. «Дружба» — «Нефтяник».

19.00. «Волгарь» — «Спартак-Нальчик».

Следить за ключевыми событиями и результатом игрового дня Кубка России можно в футбольном матч-центре нашего сайта.

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, сетка Пути регионов, статистика команд и последние новости

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