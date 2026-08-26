Кубок России: расписание матчей 26 августа
В среду, 26 августа, продолжится 3-й раунд Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2026/27. В этот день состоятся шесть матчей.
«СЭ» публикует расписание матчей Пути регионов Кубка России на 26 августа. Время начала — московское.
26 августа, среда
14.00. КДВ — «Чертаново».
14.00. «Носта» — «Сокол».
14.00. «Торпедо Миасс» — «Волна».
17.00. «Динамо» Ставрополь — «Астрахань».
18.00. «Дружба» — «Нефтяник».
19.00. «Волгарь» — «Спартак-Нальчик».
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Кубок России: расписание матчей, результаты игр, сетка Пути регионов, статистика команд и последние новости
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